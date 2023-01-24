    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-з

    772мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.63eur74.73

    Срубил он нашу ёлочку под самый корешок. На Дворцовой площади убирают новогоднюю ель

    1009
    обсудить
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    С Дворцовой площади 24 января убирают главную новогоднюю ель Петербурга. Ее решили разобрать после буйства стихии на минувшей неделе.

    Потрепанную ветром ёлку на Дворцовой площади освободили от новогодних украшений, после чего начали распиливать с самой верхушки. При помощи автовышки рабочие постепенно отпиливали ветки и укорачивали ствол, чтобы отслужившее свое дерево можно было убрать с площади.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ёлку решили разобрать после того, как 19 января сильным ветром ее начало качать и накренило верхушку. В комитете по печати тогда сообщили, что конструкция остается устойчивой и не представляет опасности, но иллюминацию ели все же отключили, а вокруг выставили ограждения.

    Ель на этот Новый год в Петербург привезли из Приозерского района Ленобласти и установили 7 декабря. 27-метровому дереву было больше сотни лет.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Новогодняя елкаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close