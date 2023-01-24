Срубил он нашу ёлочку под самый корешок. На Дворцовой площади убирают новогоднюю ель

С Дворцовой площади 24 января убирают главную новогоднюю ель Петербурга. Ее решили разобрать после буйства стихии на минувшей неделе.
Потрепанную ветром ёлку на Дворцовой площади освободили от новогодних украшений, после чего начали распиливать с самой верхушки. При помощи автовышки рабочие постепенно отпиливали ветки и укорачивали ствол, чтобы отслужившее свое дерево можно было убрать с площади.
Ёлку решили разобрать после того, как 19 января сильным ветром ее начало качать и накренило верхушку. В комитете по печати тогда сообщили, что конструкция остается устойчивой и не представляет опасности, но иллюминацию ели все же отключили, а вокруг выставили ограждения.
Ель на этот Новый год в Петербург привезли из Приозерского района Ленобласти и установили 7 декабря. 27-метровому дереву было больше сотни лет.