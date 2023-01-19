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    Ель на Дворцовой потрепало петербургской погодой. Дерево решено разбирать

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    Январская оттепель, принесшая Петербургу температурный рекорд, стала причиной неожиданного явления. Ветер разбушевался настолько, что напора не может выдержать даже главная городская ель, установленная на Дворцовой площади, — ее начало покачивать.

    Фото: скриншот вебкамеры geocam.ru/
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    То, что дерево немного накренилось, стало заметно 19 января — это фиксируют камеры наблюдения, установленные на главной городской площади. Там же видно, что ель покачивается во время сильных порывов ветра (местами они достигают 17 метров в секунду).

    geocam.ru/

    В комитете по печати «Фонтанке» подтвердили, что из-за порывов ветра елку действительно сильно раскачивало. Сейчас ее иллюминацию отключили, выставляют ограждение. При этом в комитете подчеркнули, что конструкция устойчивая и угрозы не представляет. Тем не менее принято решение начинать демонтаж елки, как только позволят погодные условия — предположительно ветер должен стихнуть в ближайшие часы. Разбирать конструкцию будут с макушки, на это уйдет несколько дней.

    Напомним, что ель на Дворцовой площади была установлена 7 декабря. В Петербург дерево доставили из Приозерского района Ленинградской области. Елке больше 100 лет, ее высота — 27 метров, а диаметр ствола у комля — полметра.

    Фото: скриншот вебкамеры geocam.ru/

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