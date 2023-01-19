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    Крещенская жара. Температура в Петербурге установила исторический рекорд

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    Крещенская погода в Петербурге 19 января обновила рекорд тепла и подошла вплотную к рекорду по осадкам — благодаря «небольшому, но запоминающемуся циклону Harto». «Не подвёл нас (прогнозистов) циклон, пошел по правильной траектории. Хотя хорошего в такой погоде в середине января мало», — пишет главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус также сообщает о рекорде: «Сегодня я уже писал о возможных погодных рекордах в Санкт-Петербурге, и в одном случае оказался неправ — к 11 часам температура воздуха в Северной столице поднялась до отметки в +5 градусов ровно!».

    Таким образом, по его словам, нынешнее Крещение стало самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Северной столице. Прежде в лидерах было 19 января 2020 года — плюс 4,7 градуса.

    «Точное значение нового достижения будет известно после 21 часа местного времени, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Леус.

    Что касается осадков, с начала января в городе выпало 37 мм, или 80 % от месячной нормы. А за минувшую ночь — 9 мм, что на 0,3 меньше суточного рекорда для 19 января. На слайде — количество осадков к 9:00.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    «Учитывая тот факт, что осадки в городе на Неве продолжаются, скорее всего, рекорд будет побит, но об этом, как и о точном значении нового достижения, если оно состоится, станет известно после 21 часа по местному времени», — добавляет Леус.

    «Дождь сегодня в течение большей части дня будет продолжаться, вечером снова со снегом. Поэтому рекорд по осадкам для 19 января в Санкт-Петербурге точно будет. Количество осадков узнаем вечером. Предыдущий рекорд — 9,3 мм был в 1974 году», — отмечает Колесов.

    Напомним, из-за продолжающейся оттепели в Петербурге в этом году меньше крещенских купелей. А на газонах уже растут подснежники и крокусы.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    КрещениеОттепельРекорд погодыПогода в Петербурге
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