В Петербурге появились подснежники

Оттепель в Петербурге такая затяжная, что у растений вовсю начинается весна. В Приморском районе проснулись крокусы и подснежники. Активно молодится молодило.



Бутоны на калине собираются раскрываться, но до этого вряд ли дойдёт — с пятницы в городе ожидается похолодание. Фотографии «пионеров фальстарта» публикует 19 января сообщество «Макро клуб СПб».

