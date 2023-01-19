В Петербурге появились подснежники

Оттепель в Петербурге такая затяжная, что у растений вовсю начинается весна. В Приморском районе проснулись крокусы и подснежники. Активно молодится молодило.
Бутоны на калине собираются раскрываться, но до этого вряд ли дойдёт — с пятницы в городе ожидается похолодание. Фотографии «пионеров фальстарта» публикует 19 января сообщество «Макро клуб СПб».
Грибы и лишайники тоже радуются теплу, но их можно встретить и в более холодную погоду.
Первые ростки цветов и распускающуюся вербу в Петербурге заметили в начале этой недели, «Фонтанка» показывала фотографии горожан.
Напомним, сегодня синоптики прогнозируют аномально высокую температуру.