    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    745мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.87eur74.59

    В Петербурге появились подснежники

    2573
    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Оттепель в Петербурге такая затяжная, что у растений вовсю начинается весна. В Приморском районе проснулись крокусы и подснежники. Активно молодится молодило.

    Бутоны на калине собираются раскрываться, но до этого вряд ли дойдёт — с пятницы в городе ожидается похолодание. Фотографии «пионеров фальстарта» публикует 19 января сообщество «Макро клуб СПб».

    Грибы и лишайники тоже радуются теплу, но их можно встретить и в более холодную погоду.

    Первые ростки цветов и распускающуюся вербу в Петербурге заметили в начале этой недели, «Фонтанка» показывала фотографии горожан.

    Напомним, сегодня синоптики прогнозируют аномально высокую температуру.

    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрещениеОттепельОттепель в январеПогодаПодснежникиПриродаРастенияКрокусыПодснежникПогода в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close