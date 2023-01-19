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    Крещенская погода уже отказала в одном рекорде, но один из трёх весьма вероятен

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Крещенская погода в Петербурге в этом году необычная. Она и греет, и моет — как умеет. О несостоявшихся и возможных рекордах сообщает 19 января ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    «Была вероятность самой теплой ночи для 19 января — рекорда не случилось, т.к. минимум составил +0,5 градуса, и достижение, составлявшее +2,1 градуса, осталось за 1932 годом», — пишет метеоролог.

    Также предполагалось, что сегодняшний день станет самым тёплым 19 января в истории наблюдений, однако, по прогнозу Леуса, скорее всего, воздух не прогреется выше плюс 4 градусов, «но тут, как говорится, дождемся вечера». Пока рекорд за 2020 годом — плюс 4,7 градуса.

    «А вот суточный рекорд по количеству выпавших осадков, составляющий 9,3 мм и установленный в 1974 году, скорее всего будет побит, так как уже в ночные часы прошли довольно сильные осадки, и об этом, возможно, станет известно уже после 9 часов утра», — добавляет Леус.

    Напомним, вчера в город пришёл циклон Harto. Вдобавок к высокой температуре он принёс осадки и порывистый ветер.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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