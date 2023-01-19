Крещенская погода уже отказала в одном рекорде, но один из трёх весьма вероятен

Крещенская погода в Петербурге в этом году необычная. Она и греет, и моет — как умеет. О несостоявшихся и возможных рекордах сообщает 19 января ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.



«Была вероятность самой теплой ночи для 19 января — рекорда не случилось, т.к. минимум составил +0,5 градуса, и достижение, составлявшее +2,1 градуса, осталось за 1932 годом», — пишет метеоролог.

