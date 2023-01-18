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    Циклон Harto готовится удивлять петербуржцев в Крещение. Если не сдует в лужу

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    В Крещение петербургская погода замахнётся сразу на несколько рекордов. Помогать в этом будет циклон Harto, который ждут в городе к вечеру 18 января.

    Четверг, 19 января, обещает быть тёплым, мокрым и ветреным. В прогнозах значительные осадки и очень высокая температура. И то и другое претендует на рекорд, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

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    Ощутимее всего задувать будет днём. Ожидается, что порывы ветра местами будут до 17 метров в секунду.

    При этом температура за окном может подняться до 3 - 5 градусов. Максимум обеспечит рекорд, хотя прошлый ещё не должен забыться: три года назад 19 января было +4,7 градуса.

    «В 1974 году в городе отмечены самые максимальные осадки для 19 января, тогда выпало за сутки 9.3 мм. А в этом году перекрыть это значение можем, – рассказывает Колесов. – Да и самая теплая ночь 19 января в 1932 году была с температурой всего +2,1 гр. А в этом году… а почему бы не попробовать…»

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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