Циклон Harto готовится удивлять петербуржцев в Крещение. Если не сдует в лужу

В Крещение петербургская погода замахнётся сразу на несколько рекордов. Помогать в этом будет циклон Harto, который ждут в городе к вечеру 18 января.



Четверг, 19 января, обещает быть тёплым, мокрым и ветреным. В прогнозах значительные осадки и очень высокая температура. И то и другое претендует на рекорд, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.