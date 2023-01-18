Новый циклон сделает утро четверга в Петербурге «желтым»

Смена циклонов после передышки на 18 января снова напомнит о себе сильным ветром.



Как сообщает 18 января пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра, завтра с 6 часов до 12 часов на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ветер будет задувать так сильно, что местами его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду.



О том, что завтра ждет Петербург,также сообщал главный синоптик Александр Колесов.



Горожан просят соблюдать осторожность на дорогах.

