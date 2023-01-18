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    Новый циклон сделает утро четверга в Петербурге «желтым»

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    Смена циклонов после передышки на 18 января снова напомнит о себе сильным ветром.

    Как сообщает 18 января пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра, завтра с 6 часов до 12 часов на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ветер будет задувать так сильно, что местами его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду.

    О том, что завтра ждет Петербург,также сообщал главный синоптик Александр Колесов.

    Горожан просят соблюдать осторожность на дорогах.

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