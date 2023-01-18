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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе начнутся дожди и пойдет мокрый снег

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    Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов считает, что среда, 18 января, окажется не самым плохим днем для проведения праздничных мероприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


    «Один атмосферный фронт уже прошел через город, следующий придет только вечером, в районе 18–19 часов», — написал он. Поэтому в течение дня ожидается перерыв в осадках. Однако уже вечером следующий атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега в Петербург.

    «На время салюта погода в Санкт-Петербурге будет не очень благоприятной. Но тут ничего не изменишь», — заключил он.

    Температура воздуха в Петербурге в среду, 18 января, ожидается от 1 до 3 градусов тепла. Подробнее тут. О том, как город отметит годовщину прорыва и полного освобождения Ленинграда от блокады можно прочитать в материале «Фонтанки».

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