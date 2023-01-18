Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе начнутся дожди и пойдет мокрый снег

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов считает, что среда, 18 января, окажется не самым плохим днем для проведения праздничных мероприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





«Один атмосферный фронт уже прошел через город, следующий придет только вечером, в районе 18–19 часов», — написал он. Поэтому в течение дня ожидается перерыв в осадках. Однако уже вечером следующий атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега в Петербург.

«На время салюта погода в Санкт-Петербурге будет не очень благоприятной. Но тут ничего не изменишь», — заключил он.