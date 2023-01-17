Как город отметит годовщины прорыва и полного освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этом году исполняется 80 лет прорыва блокады Ленинграда, к этой дате приурочено множество событий — официальных и культурных — которые пройдут на различных городских площадках. Конечно, будет салют. Будут гореть Ростральные колонны. Еще накануне откроют множество выставок. 27 января — в день полного освобождения города — пройдут концерты и акции памяти. Подробнее — в материале «Фонтанки».



По случаю памятной даты огни Ростральных колонн будут гореть 18 декабря с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00, с утра пройдут торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам и памятным знакам.

Еще накануне даты открываются выставки в музеях. В историческом парке «Россия — моя история» показывают выставку «Ленинградский альбом» (6+). На ней представлены детские рисунки времен Великой Отечественной войны, подлинные исторические документы, фотографии, предметы материальной культуры и мультимедийное оформление. Выставка открыта до 28 мая. Вход — по билету на экспозицию «Санкт-Петербург. История развития».



Шершунович Юра, Грохот пушек, взрыв снарядов — не смущает этих гадов. Красть нести хоть сквозь пожар им трофейный самовар. Лист из альбома «Великая Отечественная война» (рисунки воспитанника детского дома КИМ Шершуновича Юры, ученика 4-го класса). 1942

Инв. №I-Б-2071/3-ра Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург Фото: «Россия — Моя история» Санкт-Петербург Поделиться Поделиться





В кинозале лектория Союза художников открывают выставку «Миг между прошлым и будущим» к 100-летию со дня рождения Елены Марттилы (6+). Будучи студенткой Художественного училища, в блокадную зиму 1942 года Марттила делала наброски и записывала увиденное в дневнике. Ее «Блокадная серия» — уникальное свидетельство страшных лет. Выставка будет открыта до 29 января.



А в Театре «Буфф» до 31 января можно посмотреть выставочный проект «Фронтовой рисунок» (12+). В фойе установят стенды, рассказывающие об изобразительном искусстве на фронтах Великой Отечественной. 11 постеров посвящены художникам и зарисовкам из военных альбомов мастеров-баталистов, которые хранятся в фондах Музея обороны и блокады Ленинграда. Экспозицию можно осмотреть при наличии билета на вечерние представления.

В Музее городского электрического транспорта 18 января в 11.00 откроется и до 20 февраля будет работать выставка «Искра жизни», в которой также приняли участие Музей хлеба и Мемориальный музей «Разночинный Петербург». Выставка рассказывает о жизни блокадного города — трамвайном движении, снабжении города и живших в осаде людях: публике покажут серию литографий А. Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады», которая обращает внимание на лица ленинградцев. Вторая серия работ художника «В нашем городе» посвящена восстановлению Ленинграда, которое началось еще в дни Великой Отечественной войны. Кроме того, можно будет увидеть книги и открытки, издававшиеся в осажденном городе, фотографии и документы ленинградцев.



В это же время в Театре марионеток откроется выставка «Театр Деммени в годы войны и блокады» (4+). Из экскурсии по ней вы узнаете, что коллектив театра работал в своем помещении на Невском до конца января 1942 года, пока не отключили свет и воду. Играли спектакли «Гулливер в стране лилипутов», «Сказку о мертвой царевне» и «Кукольный город».



В полдень 18 января в Музее артиллерии откроют выставку «Сражающийся Ленинград. К 80-летию прорыва блокады» (12+). До марта можно будет увидеть снайперское вооружение и познакомиться с биографиями снайперов, действовавших на Ленинградском фронте, изучить образцы формы одежды и снаряжения бойцов Красной армии, трофейное оружие. В одной из витрин лежат мины-ловушки, замаскированные под булыжник, обломок кирпича или… конфеты «Басни Крылова» и брикет с гороховым супом-пюре.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





По соседству, на Манежной площади, в 12.00 начнет работу Интерактивный проект «Живые улицы» (0+), который будет открыт четыре дня — до 21 января. Площадь превратится в музей под открытым небом, поделенный на разные инсталляции: «Квартира», где воссоздадут быт 1940-х, «Школьный класс» со стульями, партами с письменными принадлежностями, книжными шкафами, «Репетиционная комната оркестра», «Полуторка, устремленная в небо». Помимо основных объектов, в экспозиции разместятся различная военная техника, противотанковые «ежи» и прожекторы, освещающие небо. В вечернее время, с 16:30 до 20:00, фасад Дома Радио будет превращаться в экран, на котором будут показывать кадры документальной видеохроники. 18 января в 14.00, 20 января в 18.30, 21 января в 13.00 и 17.00 пройдут концерты «Музы не молчали» с участием артистов петербургских театров.



Пешеходная экскурсия «Маршрут ленинградца», приуроченная к дате, стартует в это же время от Литературного музея «ХХ век» (Музей-квартира Зощенко) — она проведет мимо Филармонии, Дома Радио, Театра музкомедии, работавших в блокаду. А вечером, в 18.00, в самом музее запланирована экскурсия «Писательский дом в блокаду», на которой можно увидеть копии блокадных дневников ленинградских писателей, услышать стихи и прозаические отрывки из произведений литераторов, живших и творивших здесь в блокадное время, пройти по ступеням лестницы Писательского дома. 12+



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 14.00 в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда Театр музкомедии представит концертную программу «Поклонимся великим тем годам!..» (6+). Ведущие солисты труппы исполнят фронтовые песни и сочинения советских авторов послевоенного времени.

А вечером, в 18:00, в Ледовом дворце начнется концерт на льду в постановке Ильи Авербуха. Театрализованное действо (6+), в котором звезды фигурного катания и чемпионы Олимпиады-2022 покажут свои лучшие номера под живое исполнение песен из советских кинофильмов, все будет повторено на следующий день. Гости представления услышат «Песню о далекой Родине» на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «17 мгновений весны», «Жди меня» на стихи Константина Симонова, «Балладу о Ленинграде» Эдуарда Хиля, «Песенку шофера» Олега Анофриева и другие. Номера, в которых примут участие Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Александр Самарин и не только «озвучат» живым вокалом певцы Василий Герелло, Зара, Елизавета Арзамасова, хор Ансамбля песни и пляски Западного Военного округа и Детский хор телевидения и радио.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Во Дворце искусств Ленинградской области (бывший ДК Горького) в 19.00 состоится премьера военной оперы-поэмы «Рубеж» (12+), которую написал наш современник Александр Чайковский. Сюжет строится вокруг событий начала Великой Отечественной войны. На сцене — артисты балетной и оперной труппы Государственной филармонии для детей и молодежи (на ее сайте и ведется продажа билетов), а также Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова.

А в кинозале Капеллы — показ документального фильма Сергея Лозницы «Блокада», вход по предварительной регистрации. В этот же день в галерее Капеллы откроются две выставки из архивов Музея обороны и блокады Ленинграда. «Победительная красота» представит обмундирование советских офицеров и генералов периода Великой Отечественной войны и копии портретов. А выставка «Руководство блокадного города» раскроет особенности системы управления Ленинградом в годы Великой Отечественной войны в условиях блокады. 0+



Наконец, в 20.00 Музыкально-световое действо (6+) начнется Исаакиевском соборе. Вход — по предварительной записи.

Завершит день салют у Петропавловской крепости. Начало в 21.00.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Эрмитаже свою тематическую выставку откроют только на следующий день, 19 января. До 29 января в Гербовом зале Зимнего дворца можно посмотреть временную экспозицию (0+), центральным экспонатом которой станет осколок снаряда, разорвавшийся в этом зале во время Великой Отечественной войны. Там же будут показаны документальные свидетельства разрушений Эрмитажа, рисунки ленинградской художницы Веры Милютиной, а также фотографии корреспондента «Комсомольской правды» Бориса Кудоярова.



В этот же день свою выставку «Артерии Победы» (12+) откроет Музей железных дорог России. Она будет посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда и открытия движения по железной дороге Шлиссельбург — Поляны («Дорога Победы»). В рамках открытия в полдень состоится показ иммерсивного спектакля (повтор — в 16.00). В экспозиции, которая будет открыта до июня, представлены образцы формы, награды и личные вещи, а также образцы оружия, обнаруженные на местах боевых действий. А в вагоне пригородного сообщения разместится пространство «Ленинградская симфония». Под потолок поднимутся аэростаты.



Целый ряд мероприятий, посвященных 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запланировали библиотеки. Библиотека им. К. А. Тимирязева 21 января в 17.00 откроет выставку «Блокада: фронт, город, память». Библиотека «На Стремянной» 26 января в 18.30 проведет лекцию «Музеи блокадного Ленинграда. Музей Арктики в 1941–1945 годах» (12+). Библиотека книжной графики 27 января откроет и будет принимать до 3 февраля выставку графики Владимира Степановича Голянского (1919–1995). 0+

Что касается театров и музеев: 24 января в 12.00 в Театре музкомедии сыграют спектакль-концерт «Жар-птица. Песни о войне» (12+), первая часть которого — сентиментальная поэма Александра Колкера «Жар-птица», а вторая — песни и стихи о войне разных лет. А в 26 января в 19.00 в Музее Достоевского покажут спектакль «Ольга. Запретный дневник» (18+) по дневникам Ольги Берггольц. Актриса — Анна Геллер.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Для тех, кто предпочитает книги: 26 января в 18.30 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме пройдет презентация книги «Блокадная педагогика» (СПб.: Росток, 2022). Вход свободный. 14+



А 27 января в Театре «Мюзик-холл» в 15.00 и в 18.00 будут начинаться концерты под названием «Мы — ленинградцы» (6+). В исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело прозвучат произведения Моцарта, Шостаковича, Свиридова. Концерт завершится Гимном Великому городу Глиэра.

И также в 15.00 в парадном дворе Капеллы начнется молодежная патриотическая акция памяти «900 дней и ночей» (0+) — с интерактивными площадками, выставкой полевых отрядов, полевой кухней, самоваром и песнями под аккордеон. На фасаде здания с 18.00 будут показывать фильм «Блокада» Сергея Лозницы. А работа инсталляций продолжится до 21.00.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Наконец, в Мариинском театре на новой сцене в 19.00 начнется вечер одноактных балетов «Ленинградская симфония. Барышня и хулиган. Concerto DSCH» (12+). А в концертном зале в 19.00 — опера Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие» в концертном исполнении. 6+

