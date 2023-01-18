    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    751мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.66eur74.26
    ТЕМА ДНЯ

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Он несет дождь и мокрый снег. Небо над Петербургом облаками закроет циклонический вихрь

    4773
    1 комментарий

    В Петербурге синоптики в среду, 18 января, обещают мокрый снег с дождем и облачную погоду. Температура воздуха — от 1 до 3 градусов тепла.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 января в городе ожидается облачная погода, днем мокрый снег с дождем и юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.


    Метеорологические условия в городе формирует приближающийся с запада циклонический вихрь.

    «Он закроет небо над регионом плотными облаками и вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха — +1…+3 градуса, по области — −1…+4 градуса. Ветер юго-восточный, 4–9 м метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточняет центр погоды «ФОБОС».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    triton197718 Янв 2023 в 08:13
    В январе - с зонтиком)) Периодически с раннего утра довольно интенсивно капало (Приморский)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close