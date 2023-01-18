Он несет дождь и мокрый снег. Небо над Петербургом облаками закроет циклонический вихрь

В Петербурге синоптики в среду, 18 января, обещают мокрый снег с дождем и облачную погоду. Температура воздуха — от 1 до 3 градусов тепла.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 января в городе ожидается облачная погода, днем мокрый снег с дождем и юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.
Метеорологические условия в городе формирует приближающийся с запада циклонический вихрь.
«Он закроет небо над регионом плотными облаками и вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха — +1…+3 градуса, по области — −1…+4 градуса. Ветер юго-восточный, 4–9 м метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточняет центр погоды «ФОБОС».