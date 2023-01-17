    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-в

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.29eur73.83

    Оттепель почти не сократила число крещенских купелей в Ленобласти: оборудованных мест больше 30

    1515
    4 комментария

    Несмотря на теплую погоду, в Ленинградской области для желающих окунуться в холодную воду на Крещение готовят три десятка купелей. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось всего на одну.

    Одобрение МЧС в 2023 году получило 31 место, сообщает 17 января 47News. Годом ранее оборудованных купелей было 32. В этот раз отказались от купели на реке Валченка на улице Тамбовский Шлюз в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. Как отметил глава районной администрации Сергей Мухин, лед на реках не такой прочный, и это потенциально опасная точка.

    Из-за температурных качелей в этом году на Крещение, 19 января, в Ленобласти ожидают самую теплую погоду за последние 15 лет. Тем не менее в местах, где из-за оттепели купель не вырубить во льду или слабый лед, с берега построены деревянные настилы. Места выбирались с возможностью подъезда к водоему скорой помощи и размещения спасателей. В Приозерском районе полиция будет патрулировать все официальные купели, а также может проверить возможные места несогласованных купаний, отметили в администрации. В прошлом году в неофициальной купели на реке Оредеж в деревне Выра утонула 41-летняя женщина. Ее тело нашли лишь на девятый день. В этом году в Выре тоже запрещено окунаться.

    Список купелей, оборудованных на Крещение в Ленобласти, приведен ниже.

    Бокситогорский район:

    • на реке Рядань в Пикалёво (приход Крестовоздвиженского храма);
    • на Дымском озере в поcелке Красный Броневик (Антонио-Дымский мужской монастырь);
    • на реке Соминка в поcелке Сомино (церковь Петра и Павла).

    Волосовский район:

    • на реке Хревица у часовни святого Пантелеймона Целителя в деревне Каложицы.

    Всеволожский район:

    • на Кавголовском озере в Токсово (в районе железнодорожной станции Кавголово);
    • на Колтушском озере в Колтушах;
    • на Безымянном озере в Воейково;
    • на Тохколодском озере в деревне Юкки.

    Выборгский район:

    • на левом берегу реки Рощинка в поселке Рощино (за братским захоронением);
    • в акватории бухты Салака-Лахти в Выборге (у лодочной станции на набережной 40-летия ВЛКСМ);
    • в бухте Тихая на Финском заливе в поселке станции Приветнинское;
    • на территории бывшего пляжа на Лесогорском озере в Лосево.

    Гатчинcкий район:

    • на пляже «Шудибиль» на реке Оредеж в поселке Вырица (начало проспекта Володарского);
    • на Орлинском озере в селе Орлино (улица Центральная), вблизи Спасо-Преображенского храма;
    • на северном берегу озера Филькино в Гатчине (Приоратский парк).

    Волховский район:

    • на Советской улице в селе Паша (ориентир — дом №38);
    • на берегу источника святой великомученицы Параскевы Пятницы у дома 37 по Посемской улице в селе Старая Ладога.

    Киришский район:

    • на реке Волхов в Киришах (Волховская набережная, строение между 4-м и 5-м причалами).

    Кировский район:

    • на пруду деревни Петровщина.

    Ломоносовский район:

    • на Горавалдайском озере в деревне Гора-Валдай.

    Лодейнопольский район:

    • на Погостском озере в деревне Тервеничи (улица Нагорная, дом 30);
    • на Рощинском озере в деревне Старая Слобода (Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь).

    Лужский район:

    • на Октябрьском озере в Луге (улица 131-й километр, дом 12/1).

    Приозерский район:

    • на реке Вуокса вблизи крепости «Корела» в Приозерске;
    • на озере Отрадное в поселке Плодовое;
    • на Мичуринском озере в районе пляжа базы отдыха «Отель сад»;
    • на Сапернинском озере в поселке Саперное;
    • на Раздолинском озере в поселке Сосново (улица Космонавтов).

    Сланцевский район:

    • купель прихода церкви Рождества Святой Богородицы в деревне Пенино.

    Тосненскй район:

    • на берегу реки Тигода у церкви святых апостолов Петра и Павла в Любани.

    Тихвинский район:

    • на озере Сырково в Тихвине (на территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрещениеКупели
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    mikkola200817 Янв 2023 в 18:10
    Даже представители церкви сказали. Что купание не имеет никакого отношения к рпц. Это все суеверия.
    +0−0
    Coulthard17 Янв 2023 в 17:45
    *под лёд
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close