Оттепель почти не сократила число крещенских купелей в Ленобласти: оборудованных мест больше 30

Несмотря на теплую погоду, в Ленинградской области для желающих окунуться в холодную воду на Крещение готовят три десятка купелей. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось всего на одну.
Одобрение МЧС в 2023 году получило 31 место, сообщает 17 января 47News. Годом ранее оборудованных купелей было 32. В этот раз отказались от купели на реке Валченка на улице Тамбовский Шлюз в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. Как отметил глава районной администрации Сергей Мухин, лед на реках не такой прочный, и это потенциально опасная точка.
Из-за температурных качелей в этом году на Крещение, 19 января, в Ленобласти ожидают самую теплую погоду за последние 15 лет. Тем не менее в местах, где из-за оттепели купель не вырубить во льду или слабый лед, с берега построены деревянные настилы. Места выбирались с возможностью подъезда к водоему скорой помощи и размещения спасателей. В Приозерском районе полиция будет патрулировать все официальные купели, а также может проверить возможные места несогласованных купаний, отметили в администрации. В прошлом году в неофициальной купели на реке Оредеж в деревне Выра утонула 41-летняя женщина. Ее тело нашли лишь на девятый день. В этом году в Выре тоже запрещено окунаться.
Список купелей, оборудованных на Крещение в Ленобласти, приведен ниже.
Бокситогорский район:
- на реке Рядань в Пикалёво (приход Крестовоздвиженского храма);
- на Дымском озере в поcелке Красный Броневик (Антонио-Дымский мужской монастырь);
- на реке Соминка в поcелке Сомино (церковь Петра и Павла).
Волосовский район:
- на реке Хревица у часовни святого Пантелеймона Целителя в деревне Каложицы.
Всеволожский район:
- на Кавголовском озере в Токсово (в районе железнодорожной станции Кавголово);
- на Колтушском озере в Колтушах;
- на Безымянном озере в Воейково;
- на Тохколодском озере в деревне Юкки.
Выборгский район:
- на левом берегу реки Рощинка в поселке Рощино (за братским захоронением);
- в акватории бухты Салака-Лахти в Выборге (у лодочной станции на набережной 40-летия ВЛКСМ);
- в бухте Тихая на Финском заливе в поселке станции Приветнинское;
- на территории бывшего пляжа на Лесогорском озере в Лосево.
Гатчинcкий район:
- на пляже «Шудибиль» на реке Оредеж в поселке Вырица (начало проспекта Володарского);
- на Орлинском озере в селе Орлино (улица Центральная), вблизи Спасо-Преображенского храма;
- на северном берегу озера Филькино в Гатчине (Приоратский парк).
Волховский район:
- на Советской улице в селе Паша (ориентир — дом №38);
- на берегу источника святой великомученицы Параскевы Пятницы у дома 37 по Посемской улице в селе Старая Ладога.
Киришский район:
- на реке Волхов в Киришах (Волховская набережная, строение между 4-м и 5-м причалами).
Кировский район:
- на пруду деревни Петровщина.
Ломоносовский район:
- на Горавалдайском озере в деревне Гора-Валдай.
Лодейнопольский район:
- на Погостском озере в деревне Тервеничи (улица Нагорная, дом 30);
- на Рощинском озере в деревне Старая Слобода (Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь).
Лужский район:
- на Октябрьском озере в Луге (улица 131-й километр, дом 12/1).
Приозерский район:
- на реке Вуокса вблизи крепости «Корела» в Приозерске;
- на озере Отрадное в поселке Плодовое;
- на Мичуринском озере в районе пляжа базы отдыха «Отель сад»;
- на Сапернинском озере в поселке Саперное;
- на Раздолинском озере в поселке Сосново (улица Космонавтов).
Сланцевский район:
- купель прихода церкви Рождества Святой Богородицы в деревне Пенино.
Тосненскй район:
- на берегу реки Тигода у церкви святых апостолов Петра и Павла в Любани.
Тихвинский район:
- на озере Сырково в Тихвине (на территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря).