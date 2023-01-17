Оттепель почти не сократила число крещенских купелей в Ленобласти: оборудованных мест больше 30

Несмотря на теплую погоду, в Ленинградской области для желающих окунуться в холодную воду на Крещение готовят три десятка купелей. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось всего на одну.



Одобрение МЧС в 2023 году получило 31 место, сообщает 17 января 47News. Годом ранее оборудованных купелей было 32. В этот раз отказались от купели на реке Валченка на улице Тамбовский Шлюз в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. Как отметил глава районной администрации Сергей Мухин, лед на реках не такой прочный, и это потенциально опасная точка.