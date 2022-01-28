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Супруг утонувшей в проруби на Крещение на реке Оредеж опознал ее тело

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Супруг 41-летней женщины, погибшей после прыжка в прорубь на реке Оредеж в Ленинградской области, подтвердил, что найденное тело принадлежит его жене. Об этом вечером 28 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя областного управления СК.

По словам собеседника агентства, труп нашли приблизительно в километре от места, где произошел несчастный случай.

Ранее «Фонтанка» писала, что тело женщины, пропавшей после прыжка в купель в Гатчинском районе Ленобласти, было обнаружено. Спасатели искали ее почти десять дней.

Напомним, 19 января женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и ушла под воду. В МЧС уточняли, что купель была самодельной, ее не включали в число согласованных для купания на Крещение. Позже СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Волонтеры из Москвы участвовали в поиске тела женщины, используя подводные дроны и инфракрасные камеры.

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Комментарии (9)

Telman_spb
соболезнования родным и близким
Василий Геннадьевич
душа разрывается от этих кадров. И вроде все рядом. А уже не вернуть человека.
onotolich
Могу понять, если человек погиб от упавшей сосульки/кирпича, наехавшего неожиданно автомобиля, или по другой непредсказуемой причине. Но когда человек по доброй воле сам себя подвергает риску - купальщики в ледяной воде на рождество, лыжники на склонах, альпинисты, забирающиеся непойми куда и падающие оттуда в пропасть, и тому подобное... - их туда никто палками не загонял.
Надеюсь, МЧС выставит счёт родственникам погибшей за 9 дней поисков.
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