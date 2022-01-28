Супруг утонувшей в проруби на Крещение на реке Оредеж опознал ее тело

Супруг 41-летней женщины, погибшей после прыжка в прорубь на реке Оредеж в Ленинградской области, подтвердил, что найденное тело принадлежит его жене. Об этом вечером 28 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя областного управления СК.



По словам собеседника агентства, труп нашли приблизительно в километре от места, где произошел несчастный случай.



Ранее «Фонтанка» писала, что тело женщины, пропавшей после прыжка в купель в Гатчинском районе Ленобласти, было обнаружено. Спасатели искали ее почти десять дней.

