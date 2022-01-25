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Спасатели показали, как сверлят лёд на Оредеже в поисках прыгнувшей в прорубь женщины

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В Гатчинском районе Ленобласти продолжаются поиски 41-летней женщины, ушедшей в Крещение под лёд на реке Оредеж. По данным регионального МЧС на 25 января, в работе задействованы 23 человека. На сегодняшний день спасатели обследовали 4,8 км дна и совершили 27 погружений.

Водолазная группа «ДобротворецЪ» / vk.com / 47news

Накануне к коллегам из Ленобласти присоединились специалисты из Москвы и Иваново. В первый день спасателям мешало сильное течение. Из-за плохих условий на реке был временно потерян контроль над двумя подводными роботами.

«Через каждые 10–15 метров пропиливаются майны (отверстия во льду. — Прим. ред.) для избежания потери роботов. Работы продолжаются», — рассказали в водолазной группе «ДобротворецЪ» корреспонденту 47news.

За сутки водолазы осмотрели при помощи дронов 300 метров дна. Во льду было просверлено и выпилено около 200 отверстий.

Во вторник СУ СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту гибели женщины, прыгнувшей в крещенскую прорубь после бани.

«Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла 19 января. Мать двоих детей после прыжка затянуло течением под лёд. В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребёнка. В РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано с церковью и властями.

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Комментарии (16)

Альтруист-2
"Купание не было согласовано с церковью"... Абзац.
Zet
Обезумели с этими поисками, спасателей уже со всей России свезли. Тело давно на десятки километров унесло. Ледокол пусть на Оредеж вызывают...
f0ntan
В Оредеже бурное течение, ее давно унесло вниз по течению. Пусть ловят сетками в Усть-Луге (Оредеж впадает в Лугу). Тело расчленненной Соколовым в Мойке студентки течением воды унесло в Екатерингофку, где ее и нашли. И в Оредеже из места крещенского купания утонувшую давным-давно унесло вниз по течению
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