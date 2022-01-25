Спасатели показали, как сверлят лёд на Оредеже в поисках прыгнувшей в прорубь женщины

В Гатчинском районе Ленобласти продолжаются поиски 41-летней женщины, ушедшей в Крещение под лёд на реке Оредеж. По данным регионального МЧС на 25 января, в работе задействованы 23 человека. На сегодняшний день спасатели обследовали 4,8 км дна и совершили 27 погружений.

Накануне к коллегам из Ленобласти присоединились специалисты из Москвы и Иваново. В первый день спасателям мешало сильное течение. Из-за плохих условий на реке был временно потерян контроль над двумя подводными роботами.

«Через каждые 10–15 метров пропиливаются майны (отверстия во льду. — Прим. ред.) для избежания потери роботов. Работы продолжаются», — рассказали в водолазной группе «ДобротворецЪ» корреспонденту 47news.

