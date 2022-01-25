Спасатели показали, как сверлят лёд на Оредеже в поисках прыгнувшей в прорубь женщины

В Гатчинском районе Ленобласти продолжаются поиски 41-летней женщины, ушедшей в Крещение под лёд на реке Оредеж. По данным регионального МЧС на 25 января, в работе задействованы 23 человека. На сегодняшний день спасатели обследовали 4,8 км дна и совершили 27 погружений.
Водолазная группа «ДобротворецЪ» / vk.com / 47news
Накануне к коллегам из Ленобласти присоединились специалисты из Москвы и Иваново. В первый день спасателям мешало сильное течение. Из-за плохих условий на реке был временно потерян контроль над двумя подводными роботами.
«Через каждые 10–15 метров пропиливаются майны (отверстия во льду. — Прим. ред.) для избежания потери роботов. Работы продолжаются», — рассказали в водолазной группе «ДобротворецЪ» корреспонденту 47news.
За сутки водолазы осмотрели при помощи дронов 300 метров дна. Во льду было просверлено и выпилено около 200 отверстий.
Во вторник СУ СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту гибели женщины, прыгнувшей в крещенскую прорубь после бани.
«Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла 19 января. Мать двоих детей после прыжка затянуло течением под лёд. В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребёнка. В РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано с церковью и властями.