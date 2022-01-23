РПЦ: Крещенские купания в реке Оредеж, где погибла женщина, не были согласованы

Крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти, где трагически погибла женщина, происходили в несанкционированном месте. Оно не было согласовано с церковью и властями. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Гатчинской епархии, иерея Александра Асонова вечером 23 января сообщает РИА Новости.



«Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно», — приводит информагентство слова иерея.

