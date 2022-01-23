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РПЦ: Крещенские купания в реке Оредеж, где погибла женщина, не были согласованы

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Крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти, где трагически погибла женщина, происходили в несанкционированном месте. Оно не было согласовано с церковью и властями. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Гатчинской епархии, иерея Александра Асонова вечером 23 января сообщает РИА Новости.

«Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно», — приводит информагентство слова иерея.

«Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла во время крещенских купаний 19 января. Женщина погибла, нырнув в прорубь. Прыжок получился неудачным, даму затянуло течением под лед. В соцсетях появились кадры трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребенка.

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Комментарии (24)

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vseidetpoplanu
не согласованы с чем, с рпцой?
все праздники превратили в один - "день святого валентина"...
dedmoroz_5e4d8827384c2
Мрак.
Сборище идиотов.
Просрали тётку.
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