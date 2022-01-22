В Гатчинском районе четвертый день ищут тело женщины, которую в Крещение затянуло под лед на реке Оредеж

В Гатчинском районе Ленобласти продолжают искать женщину, которая нырнула в крещенскую прорубь на реке Оредеж и скрылась подо льдом. Пока поиски не увенчались успехом, сообщает 22 января 47news.



В поисковых работах задействованы водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Уже обследовано 3,5 километра дна реки, специалисты погрузились 13 раз, рассказали в областном МЧС.

Женщина погибла 19 января, нырнув в крещенскую прорубь. Прыжок получился неудачным, даму затянуло течением под лед. В соцсетях появились кадры трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребенка.