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В Гатчинском районе четвертый день ищут тело женщины, которую в Крещение затянуло под лед на реке Оредеж

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В Гатчинском районе Ленобласти продолжают искать женщину, которая нырнула в крещенскую прорубь на реке Оредеж и скрылась подо льдом. Пока поиски не увенчались успехом, сообщает 22 января 47news.

В поисковых работах задействованы водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Уже обследовано 3,5 километра дна реки, специалисты погрузились 13 раз, рассказали в областном МЧС.

Женщина погибла 19 января, нырнув в крещенскую прорубь. Прыжок получился неудачным, даму затянуло течением под лед. В соцсетях появились кадры трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребенка.

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Комментарии (38)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Прорубь на течении это то ещё развлечение. Надо оборудовать трапом, поручнем, страховочным тросом. Прыгать категорически нельзя! Нужен смотрящий у проруби!

Море (река) ошибок не прощает!
abitfrosty
Не, ну а что вы хотите? Людям мозги промыли до такой степени, что там не осталось ни одной извилины. Задавать вопросы при текущем режиме в России стало занудно, а не познавательно.
Все, кто уходит так глупо и без вопросов заслуживают, как уже сказали раньше, премию Дарвина, полностью соглашусь.
Иначе у нас был бы только отрицательный отбор из-за утечки полезных людей, а так бесполезные со своей стороны компенсируют свою долю с другой стороны. Вот и баланс.
Ырыс
Похоже, не ведьма
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