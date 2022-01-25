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По факту смертельного прыжка женщины в прорубь на реке Оредеж возбуждено уголовное дело

Гатчинский следственный отдел СУ СК по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели 40-летней женщины на реке Оредеж в Крещение. В трагедии увидели состав преступления, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности, сообщает 25 января пресс-служба управления.

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«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 г.р. самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в п. Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду. До настоящего времени тело женщины не обнаружено», — говорится в сообщении.

Тело погибшей седьмой день ищут водолазы, полыньи также осматриваются с помощью дронов. «Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла во время крещенских купаний 19 января. 40-летняя женщина погибла, нырнув в прорубь. Прыжок получился неудачным, мать двоих детей затянуло течением под лёд. В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребёнка. В РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано с церковью и властями.

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Комментарии (33)

dedmoroz_5e4d8827384c2
сейчас тётка из-подо льда железной рукой достанет своих недоброжелателей, кто втравил её в это дело/
266456205
По средневековым канонам, раз не всплыла, значит не ведьмой была. Вообще пора отменять это мракобесие
VKuser466047967
А через год выяснится , что таким образом от кредиторов спряталась. Или с любовником уплыла. Как известно, между льдом и поверхностью воды есть прослойка воздуха, так можно и уплыть далеко до следующей проруби. А там тебе и теплый полушубок на плечи, и стакан водки и натопленный уютный салон джипа... Недаром она перекрестилась. Да и бабе 40... а мужу 50. Явно уже немощен
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