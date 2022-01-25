По факту смертельного прыжка женщины в прорубь на реке Оредеж возбуждено уголовное дело

«Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 г.р. самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в п. Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду. До настоящего времени тело женщины не обнаружено», — говорится в сообщении.



Тело погибшей седьмой день ищут водолазы, полыньи также осматриваются с помощью дронов. «Фонтанка» писала, что трагедия на реке Оредеж произошла во время крещенских купаний 19 января. 40-летняя женщина погибла, нырнув в прорубь. Прыжок получился неудачным, мать двоих детей затянуло течением под лёд. В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видна растерянность близких, слышно крики ребёнка. В РПЦ заявили, что купание в месте трагедии не было согласовано с церковью и властями.

