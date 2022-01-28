Спасатели нашли тело женщины, утонувшей в купели на Крещение

Тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленобласти, найдено.



Как сообщает 47news, утром 28 января спасатели обнаружили тело 41-летней женщины в реке Оредеж в километре от проруби, в которую она нырнула. Поиски велись почти десять дней. Информацию о находке подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти.



Напомним, 19 января женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и ушла под воду. В МЧС уточняли, что купель была самодельной, ее не включали в список согласованных для купания на Крещение. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В поисках пропавшей принимали участие волонтеры из Москвы с подводными дронами и инфракрасными камерами.

