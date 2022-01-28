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Спасатели нашли тело женщины, утонувшей в купели на Крещение

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Тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленобласти, найдено.

Как сообщает 47news, утром 28 января спасатели обнаружили тело 41-летней женщины в реке Оредеж в километре от проруби, в которую она нырнула. Поиски велись почти десять дней. Информацию о находке подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти.

Напомним, 19 января женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и ушла под воду. В МЧС уточняли, что купель была самодельной, ее не включали в список согласованных для купания на Крещение. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В поисках пропавшей принимали участие волонтеры из Москвы с подводными дронами и инфракрасными камерами.

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Комментарии (19)

266296167
ладно хоть нашлась, раз целый километр проплыть смогла
надеюсь она теперь сделает соответствующие выводы
Безработный из Твери
Видел ролик, где пьяные синеботы, еле стоявшие на ногах, с матюгами и орами, как принято при исполнении религиозных обрядов, ныряли в прорубь.
Так вот, даже они держали пытаемого в 4 руки.
Mazzzz
Очень трагичная история, соболезнования родным и близким.

Что можно найти в реке с помощью инфракрасных датчиков , уважаемый редактор ?
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