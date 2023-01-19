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    Ветер крушит Петербург. МЧС предупреждает об усилении порывов

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    Необычная январская погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Петербурга. 19 января после полудня ветер усилился и начал ронять недобросовестно закрепленные конструкции.

    Так, например, на Кавалергардской улице прямо на припаркованные машины упали леса. О пострадавших и ущербе не сообщается.

    Тем временем ГУ МЧС предупреждает, что ветер усиливается. Сильнее всего дует, как водится, у залива.

    «19 января начиная с 15–18 часов на акватории Финского залива ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра до 17–20 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главного управления.

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