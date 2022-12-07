Праздник пришёл в Петербург. Дворцовая площадь стала по-настоящему новогодней, показываем преображение

Ночью 7 декабря Петербург стал праздничным. На Дворцовой площади появился главный символ Нового года.
Это ель высотой 27 метров, диаметр её ствола у комеля полметра с лишним, ей больше 100 лет. Устанавливали её с помощью подъёмного крана. Погода была вполне новогодней.
Процесс наблюдал и фиксировал фотограф «Фонтанки».
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Её привезли из Приозерского района Ленобласти. Глава районной администрации Александр Соклаков сообщил 47news, что дерево спилили 6 декабря в Сосновском лесничестве недалеко от деревни Крутая Гора.
«Выбирали, конечно, по красоте. Но и по размеру, по удобству в транспортировке. Пилить дерево недолго, дольше потом укладывать и упаковывать, чтобы ветки не помялись», — рассказал Соклаков.
В прошлом году главная елка города тоже приехала из Приозерского района. Она была немного моложе и ниже.