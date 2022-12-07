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    Праздник пришёл в Петербург. Дворцовая площадь стала по-настоящему новогодней, показываем преображение

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    14 комментариев
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Ночью 7 декабря Петербург стал праздничным. На Дворцовой площади появился главный символ Нового года.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Это ель высотой 27 метров, диаметр её ствола у комеля полметра с лишним, ей больше 100 лет. Устанавливали её с помощью подъёмного крана. Погода была вполне новогодней.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Процесс наблюдал и фиксировал фотограф «Фонтанки».

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    Её привезли из Приозерского района Ленобласти. Глава районной администрации Александр Соклаков сообщил 47news, что дерево спилили 6 декабря в Сосновском лесничестве недалеко от деревни Крутая Гора.

    «Выбирали, конечно, по красоте. Но и по размеру, по удобству в транспортировке. Пилить дерево недолго, дольше потом укладывать и упаковывать, чтобы ветки не помялись», — рассказал Соклаков.

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    В прошлом году главная елка города тоже приехала из Приозерского района. Она была немного моложе и ниже.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 14

    rex100007 Дек 2022 в 11:31
    Как здорово, что у нас есть прекрасные леса, где можно срубить такую прекрасную ель! Для детей такие елки очень важны и нужны
    +0−0
    Kitezh07 Дек 2022 в 11:12
    Живая елка всегда хорошо!
    +1−0
    Anton197607 Дек 2022 в 10:56
    Хватит ныть!!! Если не покупать некоторым шубы ,меньше убивать пушных не станут!( А какая красота то...в принципе я согласен, что можно было и искусственную,главное, чтоб украсили город ..а то тут некоторые начинают топить за сво и отказываться от красоты праздников...Видимо у вас детей нет или вам пофиг на них...Новый Год, самый волшебный праздник, и не стоит его принижать(!
    +1−0
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