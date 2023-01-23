Toyota отзывает в России более 47 тысяч «Тойот» и «Лексусов»

ООО «Тойота Мотор» объявило об отзыве в России более 47 тысяч автомобилей марок Toyota и Lexus, проданных за последние два года. У них нашли проблему с передачей данных системе экстренного реагирования при аварии.

Под сервисную кампанию попали 47 007 автомобилей Toyota Camry, Corolla, Hiace, Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado, Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, проданных с 28 ноября 2020 года, сообщает 23 января пресс-служба Росстандарта. Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных у этих машин есть вероятность, что при серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной системы экстренного реагирования. У некоторых автомобилей также могут не сохраниться последние данные о местоположении, если включить зажигание в течение нескольких минут после выключения. Из-за этого местоположение может быть передано в систему экстренного реагирования некорректно.

На всех попавших под отзыв автомобилях в дилерских центрах перепрограммируют модуль передачи данных. Проверить, подлежит ли машина отзыву, можно по VIN-коду, их перечень опубликован на сайте ведомства. Все работы выполнят бесплатно для владельцев. «Ранее в пресс-службе ООО «Тойота Мотор» подтвердили обязательство автопроизводителя по обеспечению необходимым количеством запчастей для гарантийного ремонта и отзывных кампаний», — добавляют в Росстандарте. В начале марта 2022 года Toyota приостановила поставки автомобилей в Россию из-за проблем с логистическими цепочками, а петербургский завод марки ушел в длительный простой. В сентябре официально стало известно о закрытии производства в Петербурге, но компания обещала сохранить послепродажное обслуживание и поддержку дилерской сети. Сотрудникам предложили выплаты в размере 12 окладов, а завод планировалось законсервировать. Увольнения начались в ноябре. А в конце месяца на завод «Тойота Мотор» в Шушарах с утра нагрянули проверяющие из пяти ведомств в компании Росгвардии и ОМОНа. В пресс-службе компании сообщили, что на заводе проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства. Источники «Фонтанки» возможной причиной называли поступивший сигнал о вывозе оборудования.

В середине января «Тойота Мотор» завершила процедуру увольнения. Сейчас к петербургскому заводу присматриваются сразу несколько возможных инвесторов. По данным «Фонтанки», интерес к перезапуску производства проявляют китайцы. Японская компания должна подготовить и передать Минпромторгу предложения до конца января. Между тем в 2023 году Toyota возобновила поставку в Россию запчастей, не попавших под санкции. «Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний», — рассказали в компании.