Цены аховые, но товар есть. Автодилеры привезли в Петербург машины 2023 года выпуска

Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Продажи новых машин в дилерских салонах Петербурга в 2022 году рухнули на 60%, и официально в город больше не поставляется ни одна западная марка. Но продавцы уже адаптировались к новым геополитическим реалиям и умудряются всеми правдами и неправдами доставлять новые машины. «Фонтанка» пробежалась по 12 дилерским салонам и кое-где даже нашла автомобили 2023 года выпуска.

Volkswagen

У официального дилера «Volkswagen» — в автосалоне «Сигма Моторс» на Петроградской набережной — в качестве нового красуется Passat 2021 года за 4,4 миллиона рублей, Tiguan того же года — за 3,4 миллиона. Те же кроссоверы, но в комплектации Urban Sport и Status выставлены за 4,7 и 4,2 соответственно, правда, дата изготовления этой парочки на ценнике не указана. Есть еще Taos за 3,2 млн, произведенный в прошлом году на заводе в Нижнем Новгороде. В общей сложности, говорят дилеры, у них в наличии еще 50 «новых» машин.



Покупателей не то чтобы шквал — менеджеры торгового зала задумчиво склонились над смартфонами или бумагами за столами. — Это остатки с 2022 года. По параллельному импорту тоже привозили — серый и синий Touareg, Multivan привезли из Германии. Серый стоит 10,1 млн. Дороже, чем было, — там, в Германии, тоже цены повысили. В начале прошлого года такую машину можно было купить за 6,5 миллиона, — говорят в салоне. Multivan доехал до питерского салона своим ходом, остальные машины прибыли автовозом, и пробег на них, можно сказать, кукольный. Еще привезли два Tiguan R-Line, их продавали за 5,1 миллиона, и оба уже куплены. В принципе, можно заказать машину под себя, но надо понимать, говорят дилеры, что дешевле не выкружить — на цену влияет валютный курс, до половины от стоимости придется заплатить за ее растаможку, оплатить дорожные расходы. И будет она все равно 2022 года выпуска: «2023-й еще только начался. Пока в Германии машины произведут, пройдет время. Как правило, машины прошлого года продают до марта».

О сложностях, с которыми могут столкнуться владельцы машины, привезенной по параллельному импорту, дилеры говорят открыто. Например, сократится срок гарантии: хотя на гарантийное обслуживание производитель закладывает два года, в салоне перестраховываются и сокращают его до одного — пока непонятно, как себя эти машины поведут в эксплуатации.

Несмотря на то что европейские производители отключили Volkswagen в России от фирменного сервисного программного обеспечения, салону на Петроградской набережной это проблем не доставило: «У нас есть выходы через другие страны. Мы же тоже ездим на Volkswagen, поэтому все нормально».

Mercedes

Официальный дилер «Mercedes» в Крестьянском переулке может предложить только машины с пробегом — ничего нового нет, и непонятно, будет ли. Остался S-Класс за 19,3 млн рублей, 2021 года выпуска, поступил в прошлом году в марте, но чтобы его посмотреть, нужно ехать в салон на Витебский проспект. «Новых не осталось. Если у кого и есть, то только по параллельному импорту, но они все будут без официальной гарантии», — говорят в салоне. Это значит, что обслуживать машину автовладельцу придется на свой свой страх и риск — помочь ему официальные дилеры будут не в силах.



Audi

В салоне Audi на Медиков в наличии Q7 за 9,5 миллиона рублей, «электричка» e-tron за 8,9 млн, А4 предлагают за 3,7. «Они прошлогодние, но это то, что мы сами «тащим» из параллельного импорта. Без пробега, приходят автовозом. Продаем по договору комиссии, но чисто технически это новый автомобиль. Откуда везем? Где-то Белоруссия, где-то Казахстан. Может быть, что-то из Эмиратов поедет, но важно, чтобы комплектация была для стран с холодным климатом — у них ведь элементарно нет даже подогрева сидений», — отмечают в салоне.

Проблем с языком на новых автомобилях не возникнет — они сертифицированы для продажи в России. А вот с чем придется повозиться, так это с обслуживанием — чтобы соблюдались гарантийные обязательства, машину придется катать в дилерский салон в стране покупки. «Транспортировку нужно самим обеспечивать, это около 30 тысяч рублей. И если что-то серьезное случается с машиной из Беларуси — автовоз, Минск. Там ее сделают. Созваниваетесь с дилером тоже самостоятельно», — разъясняют нюансы в салоне и отмечают, что истинных любителей бренда это не останавливает — за месяц покупают по три машины.

Торговая площадка Audi в салоне ужалась вдвое — вторую половину отдали под Geely, «китайца» на базе Volvo. Тактика понятна — ассортимент «немцев» не так велик, как хотя бы год назад, а содержать штат сотрудников нужно.

«Хорошо, что так. Мы могли бы вообще овощи сейчас тут продавать», — пошутил на прощание менеджер зала. Hyundai

В салоне Hyundai на Выборгской набережной есть почти все популярные автомобили корейского бренда: и Tucson тебе пожалуйста, и Sonata. А вот мегапопулярных у таксистов Solaris нет уже с июля прошлого года, и когда будут, неизвестно. «Машины, которые производились в Петербурге, пока не ждем, это Creta и Solaris. Все остальное есть в наличии, и поставки будут, но уже в меньшем количестве. Параллельный импорт мы не трогаем — гарантию на них никто дать не может. У нас есть только один Santa Fe, привезенный из Казахстана, но он на комиссии, поэтому даже не мы этим занимаемся. Все наши машины официально ввезены импортером. По большей части это либо остатки производства в Калининграде, либо поставки из Кореи», — рассказали в автосалоне.

Цены на «корейцев» существенно подросли — найти Solaris у официалов все еще можно, но обойдется он за 2,5 миллиона рублей, говорят продавцы салона на Выборгской. Хотя еще год назад их можно было купить за 1,2.

А вот чтобы выяснить, почем отдают Tucson или Sonata, придется идти к продавцу — ценников на автомобилях нет.

«Цены зависят от курса и установки руководства: если в городе какая-то модель будет заканчиваться, дадут указание повысить. Если машины застоятся, цена может снизиться — постоянно перепечатывать ценники смысла нет», — говорят в салоне и добавляют, что сейчас Tucson отдают за 3,7 миллиона в зависимости от комплектации.

С гарантийным обслуживанием «корейцев» все пока нормально: запчасти есть, от онлайн-сервисов российских дилеров не отключают. Но даже несмотря на видимое благополучие, спрос на машины упал процентов на 60–70, говорят в салоне.



Mazda и Renault

Автосалоны «Рольф» на Савушкина еще недавно занимались каждый своим брендом, теперь в целях оптимизации на вопросы по Mazda и Renault отвечают в соседнем здании, где торговали Hyundai, а теперь продают все три марки. В объединенном шоуруме людно — одни кучки покупателей дожидаются менеджеров на диванчиках, другие благоговейно разглядывают автомобильные внутренности.



Хотя разбегаться глазам в модельном ряде салона Mazda откровенно не на что — в наличии СХ-5 за 3,8 миллиона, которые не дождались своих покупателей в шоурумах российской глубинки. «Мы их скупаем у дилеров в маленьких каких-то городах, например в Иваново, грузим на автовоз и здесь продаем. Из-за рубежа машины пока есть только с пробегом», — рассказала менеджер в автосалоне. «Mazda неоткуда возить. Когда в Китае построят завод, будем возить из Китая», — пояснил ее коллега за соседним столом.

Гарантия на уже произведенные автомобили действует в течение 5 лет, объясняют в салоне, для поддержания гарантийных обязательств нужно приезжать на обслуживание каждые 15 тысяч километров.

Renault осталось несколько автомобилей, «их совсем-совсем мало», говорят в шоуруме. Есть Sandero Stepway за 2 миллиона рублей, Captur в максимальной комплектации отдадут за 2,6. Гарантийное обслуживание дилеры обещают в течение 3 лет или пробега 100 тысяч километров. Mitsubishi

В шоуруме на Савушкина посмотреть есть на что — торговая площадь заставлена L200, Pajero, Outlander третьего поколения, цены стартуют от 2,8 миллиона рублей. «Если говорить про Outlander, у нас еще есть импортерские автомобили, которые были отгружены с завода (в Калуге. — Прим. ред.). Это остатки, они конечны. Возможно, через 2–3 месяца уже ничего не останется. Если будем возить, то Outlander четвертого поколения, но и цена уже будет плюс миллион», — предполагаю дилеры.

Mitsubishi ушли с российского рынка, но с запчастями, говорят в шоуруме, проблем не предвидится. «Вся штаб-квартира переехала в Казахстан, логистика будет оттуда», — рассказал менеджер салона. Subaru

В шоуруме на Савушкина из всего модельного ряда в наличии остались только кроссоверы Forester и Outback 2022 года выпуска, на торговой площадке они смотрятся как пара бедных родственников. «Это остатки. Так как у нас машины только из Японии, на сегодняшний день поставки пока на паузе из-за геополитических условий. Мы не закрываемся, с рынка не уходим, машины есть — по цвету и комплектации можно выбрать, сервис работает», — говорят в салоне.

Цены на двухлитровый Forester стартуют от 4,6 миллиона рублей, Outback считается флагманом, его отдают за 5,8. Гарантийное обслуживание предусмотрено на пять лет. Единственная проблема — запчасти заказывают в Японии через Арабские Эмираты, поэтому поставку придется ждать несколько месяцев.



Toyota

В шоуруме Toyota на Школьной, похоже, от клиентов отвыкли — забредших сюда, сверкая любезной улыбкой, никто не окликает, между RAV4 и украшенным подарочным бантом белым Land Cruiser 300 размашисто орудует шваброй уборщица. Есть еще красные Land Cruiser 300, Cruiser Prado и компактный C-HR. «RAV4 2023 года есть, Prado. Все — параллельный импорт. Возим из Китая, Казахстана. С гарантийным обслуживанием никак. Там двухлитровые движки, классический «автомат» — практически нечему ломаться», — уверяет менеджер торгового зала. Цены на RAV4 начинаются от 4 млн 30 тыс. в тканевом салоне, в конце месяца будут кожаные по цене от 4,1 все с того же официального завода в Китае. Если что-то нужно, а в наличии нет, могут даже привезти под заказ — найдут у перекупщиков или в Москве, обещают в шоуруме.

«Мы достаточно быстро адаптировались ко всему. Клиенты, кто заходят, удивляются, что у нас есть красный Prado — это сейчас реалии. И то мы поздно начали. Если раньше линейка была из 5 автомобилей, то сейчас из 10. Продажи упали в количестве, но они стали лучше в качестве: если раньше для определенной маржинальности надо было продать пять машин, сейчас достаточно продать одну», — с гордостью говорят в дилерском салоне. В ближайшее время, полагают там, машины дешеветь не будут — их количество ограничено. «Бешеные» скидки случатся, но не скоро — заводы, производившие в России иностранные бренды, были переданы с правом возврата и возможностью отыграть все назад.

Porsche

В шоуруме на Приморском шоссе — обилие моделей и красок. Прямо у входа красуется белый Cayenne, за ним красная Panamera GTS, поодаль — серый Taycan Turbo, еще чуть дальше — лазурный кабриолет. С объятиями навстречу к вошедшим здесь тоже не кидаются — не каждый потянет Cayenne за 15 миллионов.

«Есть новые Cayenne и Macan, Taycan, конец 2022 года. 2023-го появятся к концу февраля, в марте. Это параллельный импорт — в основном Германия. Везем либо через Казахстан, либо через Белоруссию. Российский софт прошивается у нас — свежие прошивки есть, да и достать их не проблема, все решаемо», — говорят в салоне. Цены на Porsche подросли — в 2021 году Cayenne стартовали от 9 миллионов. Свою лепту внесли рост валютного курса и сложность логистики.

Гарантии на машины как таковой сейчас нет, но в салоне дают свою. Детали для стандартного ТО в наличии — остались еще с прошлого года, что-то маленькими партиями привозят до сих пор. С кузовными элементами сложнее — их приходится ждать, но до 3–4 недель максимум. Никаких других проблем с новой машиной возникнуть не может, уверяют дилеры.

Nissan

В салоне на Приморском шоссе безлюдно. Как считают в шоуруме, «многолюдно у китайцев», которые заманивают покупателей турбированными двигателями и роботизированными коробками.



Японский бренд в салоне представлен тремя моделями — X-Trail, Qashqai и Murano 2022 года выпуска. Ничего свежее нет и пока не будет. «Завод в Каменке в 2022 году закрылся, поэтому это остатки, либо будем привозить из Казахстана, там тоже наш завод делал, либо из Эмиратов. Но не факт — гарантии на такие машины не будет», — объясняют в салоне. Цены на Qashqai с двигателем 1,2 начинаются от 2,5 миллиона, двухлитровый акционный в комплектации CE, без камеры заднего вида и навигации, выйдет подороже — от 2,62. Переднеприводный X-Trail на вариаторе обойдется в 3,3 миллиона. Гарантия на машины питерской сборки есть, запчасти худо-бедно, но возят. «Если все это затянется, будем доставать через третьи страны», — обещают дилеры. Volvo

В шоуруме на Приморском шоссе из новых автомобилей покупателям могли бы предложить среднеразмерный кроссовер ХС60 в зеленоватом и белом цвете по цене от 6,9 миллиона рублей. «Могли бы», потому что предлагать некому: автолюбители не осаждают стойку ресепшн, не прогуливаются по экспозиции, не взвешивают «за» и «против» за чашечкой кофе на диване в центре зала.



Модельный ряд шведского концерна пополнять тоже пока нечем: официальных поставок нет, параллельный импорт планируется в конце месяца — первую пробную партию машин повезут из Китая. Но и там будут только ХС60 и ХС90.

«Скорее всего, там гарантии не будет, возможно, только от салона — этот момент сейчас прорабатывается, но пока никто ничего не знает», — разводят руками в салоне, но уверяют, что проблем с запчастями не будет точно, они есть на складах в Петербурге.

BMW

Пожалуй, единственный салон, где распродали запасы новых машин до единой, это шоурум на Савушкина. Все, что остались в экспозиции, — с пробегом. И те, что, возможно, появятся в будущем, тоже будут с пробегом. «Параллельный импорт будет с минимальным пробегом — в 6, 10, 30, 50 километров. Новые возить невыгодно. Вот, например, Х3 за 6,1 миллиона с пробегом 600 километров, хотя ехал автовозом», — предлагают в автосалоне.

Хитрость стара как мир, объясняют менеджеры, — километраж накручивают специально, поскольку растаможка б/у автомобиля обходится дешевле. Правда, никаких гарантийных обязательств по обслуживанию такой машины дилер на себя не возьмет.

Приценивалась Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

