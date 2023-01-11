«Остается только посочувствовать». Чем отключение дилеров от корпоративных сервисов обернется для владельцев машин

Самое важное из неприятного — автовладельцы лишились возможности обновить прошивку, то есть перепрограммировать блок управления двигателем, чтобы улучшить его работу.



Первые, кого это коснется, — клиенты, чьи машины находятся на гарантии, потому что отключение от портала — это в первую очередь отключение от гарантийной системы, и автовладельцы лишаются права на гарантийный ремонт. Даже если такое право по законодательным нормам у них возникнет, у дилера не будет возможности его осуществить.



Некоторые замены требуют перепрошивки в системе: блок управления двигателем, ключи, коробка передач, выхлопная система, на некоторых «умных» автомобилях даже замена тормозного суппорта требует адаптации, — говорят эксперты.

