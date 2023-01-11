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    «Остается только посочувствовать». Чем отключение дилеров от корпоративных сервисов обернется для владельцев машин

    «Остается только посочувствовать». Чем отключение дилеров от корпоративных сервисов обернется для владельцев машин

    10571
    31 комментарий

    Европейские производители автомобилей один за другим отключили дилеров в России от фирменного сервисного программного обеспечения. «Фонтанка» выяснила у экспертов, чем это грозит российским автовладельцам.

    1

    Что произошло?

    В конце декабря 2022 года концерн Mercedes-Benz отрезал Россию от фирменных сервисных программ. В первый рабочий день января к нему присоединился Volkswagen.

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    2

    Кому придется несладко?

    Новость не сулит ничего приятного владельцам Mercedes, а следовательно, Maybach и мини-мобиля Smart. Вместе с автовладельцами Volkswagen пострадают и те, кто пользуется машинами обоймы VAG: Audi, Bentley, Porsche, Seat и Skoda.

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    3

    С чем столкнутся владельцы автомобилей этих марок?

    Самое важное из неприятного — автовладельцы лишились возможности обновить прошивку, то есть перепрограммировать блок управления двигателем, чтобы улучшить его работу.

    Первые, кого это коснется, — клиенты, чьи машины находятся на гарантии, потому что отключение от портала — это в первую очередь отключение от гарантийной системы, и автовладельцы лишаются права на гарантийный ремонт. Даже если такое право по законодательным нормам у них возникнет, у дилера не будет возможности его осуществить.

    Некоторые замены требуют перепрошивки в системе: блок управления двигателем, ключи, коробка передач, выхлопная система, на некоторых «умных» автомобилях даже замена тормозного суппорта требует адаптации, — говорят эксперты.

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    4

    Чем ситуация обернется для дилеров?

    Здесь возникают огромные риски возвратов автомобилей. Если в течение 45 суток дилер не может разобраться с гарантийным случаем, он обязан забрать автомобиль и либо вернуть автовладельцу деньги за него, либо предоставить машину на замену, а новые автомобили не достать.

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    5

    Что делать, если машине нужна замена узла, связанного с перепрошивкой?

    В этом случае автомобиль может стать памятником.

    — Такое уже случалось с Maybach, когда Mercedes их отключил, и они перестали ездить, — рассказывают специалисты.

    Если рамки цивилизованного ремонта неважны, то автовладельцы возвратятся на 20 лет назад.

    — Единственный выход — идти к умельцам в гаражи и подвалы. Без каких-либо гарантий и с соответствующим качеством, — вздыхают знатоки.

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    6

    Можно ли поехать в Белоруссию и заменить детали там?

    Гарантийный ремонт невозможен и там. Хотя что-то с ограниченным функционалом можно будет заменить. Даже невзирая на дополнительные расходы на дорогу, это все же лучше, чем машина-памятник. Но не все так просто.

    — Некоторые машины в Белоруссии отказываются ремонтировать, потому что они сертифицированы под Россию, а оборудование у ребят, с которым они работают, не предполагает работу с русскими машинами, — разводят руками знатоки.

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    7

    Я потерял ключи от машины — что теперь делать?

    Как правило, ключей у автомобиля два: если сохранился запасной, официалы вам помогут и смогут сделать с него дубликат, даже невзирая на отключение от онлайн-базы.

    Если же утеряны оба ключа, то дело труба.

    — В этой ситуации вам остается только посочувствовать, — со вздохом говорят официалы.

    Ни заказать новые ключи по VIN, ни прописать их в «мозгах» машины теперь невозможно.

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    8

    Машину без ключа придется выкинуть?

    Не нужно делать резких движений! Выход предлагают кудесники из «соседнего гаража». Изготовление нового комплекта влетит в копеечку — спецы из Интернета требуют за услугу от 20 до 120 тысяч рублей. Зато, как они уверяют, результат гарантирован на весь оставшийся период эксплуатации автомобиля.

    Увы, без подводных камней не обойтись.

    — У них есть взломанные программы, но они, как правило, имеют ограниченный функционал, и не факт, что на Audi Q7 или Volkswagen Touareg они смогут что-то сделать, — скептически подмечают эксперты.

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    9

    Может, еще все наладится?

    Безусловно, при ослаблении санкционного давления все вернется на круги своя.

    — Сначала появятся сервисные дилеры усеченного формата, так называемые 2°С, потом, возможно, будут восстанавливаться продажи. Но пока прогнозировать это сложно, — говорят специалисты.

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