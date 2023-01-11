«Остается только посочувствовать». Чем отключение дилеров от корпоративных сервисов обернется для владельцев машин

Европейские производители автомобилей один за другим отключили дилеров в России от фирменного сервисного программного обеспечения. «Фонтанка» выяснила у экспертов, чем это грозит российским автовладельцам.
Что произошло?
В конце декабря 2022 года концерн Mercedes-Benz отрезал Россию от фирменных сервисных программ. В первый рабочий день января к нему присоединился Volkswagen.
Кому придется несладко?
Новость не сулит ничего приятного владельцам Mercedes, а следовательно, Maybach и мини-мобиля Smart. Вместе с автовладельцами Volkswagen пострадают и те, кто пользуется машинами обоймы VAG: Audi, Bentley, Porsche, Seat и Skoda.
С чем столкнутся владельцы автомобилей этих марок?
Самое важное из неприятного — автовладельцы лишились возможности обновить прошивку, то есть перепрограммировать блок управления двигателем, чтобы улучшить его работу.
Первые, кого это коснется, — клиенты, чьи машины находятся на гарантии, потому что отключение от портала — это в первую очередь отключение от гарантийной системы, и автовладельцы лишаются права на гарантийный ремонт. Даже если такое право по законодательным нормам у них возникнет, у дилера не будет возможности его осуществить.
Некоторые замены требуют перепрошивки в системе: блок управления двигателем, ключи, коробка передач, выхлопная система, на некоторых «умных» автомобилях даже замена тормозного суппорта требует адаптации, — говорят эксперты.
Чем ситуация обернется для дилеров?
Здесь возникают огромные риски возвратов автомобилей. Если в течение 45 суток дилер не может разобраться с гарантийным случаем, он обязан забрать автомобиль и либо вернуть автовладельцу деньги за него, либо предоставить машину на замену, а новые автомобили не достать.
Что делать, если машине нужна замена узла, связанного с перепрошивкой?
В этом случае автомобиль может стать памятником.
— Такое уже случалось с Maybach, когда Mercedes их отключил, и они перестали ездить, — рассказывают специалисты.
Если рамки цивилизованного ремонта неважны, то автовладельцы возвратятся на 20 лет назад.
— Единственный выход — идти к умельцам в гаражи и подвалы. Без каких-либо гарантий и с соответствующим качеством, — вздыхают знатоки.
Можно ли поехать в Белоруссию и заменить детали там?
Гарантийный ремонт невозможен и там. Хотя что-то с ограниченным функционалом можно будет заменить. Даже невзирая на дополнительные расходы на дорогу, это все же лучше, чем машина-памятник. Но не все так просто.
— Некоторые машины в Белоруссии отказываются ремонтировать, потому что они сертифицированы под Россию, а оборудование у ребят, с которым они работают, не предполагает работу с русскими машинами, — разводят руками знатоки.
Я потерял ключи от машины — что теперь делать?
Как правило, ключей у автомобиля два: если сохранился запасной, официалы вам помогут и смогут сделать с него дубликат, даже невзирая на отключение от онлайн-базы.
Если же утеряны оба ключа, то дело труба.
— В этой ситуации вам остается только посочувствовать, — со вздохом говорят официалы.
Ни заказать новые ключи по VIN, ни прописать их в «мозгах» машины теперь невозможно.
Машину без ключа придется выкинуть?
Не нужно делать резких движений! Выход предлагают кудесники из «соседнего гаража». Изготовление нового комплекта влетит в копеечку — спецы из Интернета требуют за услугу от 20 до 120 тысяч рублей. Зато, как они уверяют, результат гарантирован на весь оставшийся период эксплуатации автомобиля.
Увы, без подводных камней не обойтись.
— У них есть взломанные программы, но они, как правило, имеют ограниченный функционал, и не факт, что на Audi Q7 или Volkswagen Touareg они смогут что-то сделать, — скептически подмечают эксперты.
Может, еще все наладится?
Безусловно, при ослаблении санкционного давления все вернется на круги своя.
— Сначала появятся сервисные дилеры усеченного формата, так называемые 2°С, потом, возможно, будут восстанавливаться продажи. Но пока прогнозировать это сложно, — говорят специалисты.