СМИ: Toyota возобновила российские поставки запчастей

Концерн Toyota стал первым автопроизводителем, который в конце прошлого года возобновил прямые поставки в Россию — это запчасти, не попавшие под санкции, пишут 20 января «Известия».



По данным издания, о возобновлении поставок говорится в материалах судебного разбирательства между корпорацией «Тойота Мотор» и Роспотребнадзором с ОПИ (организацией «Общественная потребительская инициатива»), связанного с несоблюдением прав потребителей. В документах также говорится, что российская дочка «Тойоты Мотор» (официальный поставщик продукции в Россию) разрешила своим дилерам параллельный импорт санкционных запчастей, например электроники.

