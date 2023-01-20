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    СМИ: Toyota возобновила российские поставки запчастей

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    Концерн Toyota стал первым автопроизводителем, который в конце прошлого года возобновил прямые поставки в Россию — это запчасти, не попавшие под санкции, пишут 20 января «Известия».

    По данным издания, о возобновлении поставок говорится в материалах судебного разбирательства между корпорацией «Тойота Мотор» и Роспотребнадзором с ОПИ (организацией «Общественная потребительская инициатива»), связанного с несоблюдением прав потребителей. В документах также говорится, что российская дочка «Тойоты Мотор» (официальный поставщик продукции в Россию) разрешила своим дилерам параллельный импорт санкционных запчастей, например электроники.

    «Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой», — сообщили изданию в пресс-службе «Тойоты Мотор».

    Там добавили, что главное препятствие для возобновления полноценных поставок — это разрушение логистических цепочек.

    «Тойота Мотор», по данным источника, сохраняет статус официального поставщика комплектующих. В Минпромторге заявили, что планов по исключению бренда из списка параллельного импорта нет.

    Поставщик, как и другие автоконцерны, прекратил ввозить автомобили и запчасти в Россию весной 2022 года. Причиной называли проблемы с логистикой.

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