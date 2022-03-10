ТАСС: Toyota заявила, что не планирует уходить из России

Компания Toyota заявила, что не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в России, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на компанию.



Новость дополняется.



2 марта «Фонтанка» писала, что завод Toyota в Петербурге приостановил производство из-за проблем с поставками комплектующих.

