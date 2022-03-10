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ТАСС: Toyota заявила, что не планирует уходить из России

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Компания Toyota заявила, что не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в России, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на компанию.

Новость дополняется.

2 марта «Фонтанка» писала, что завод Toyota в Петербурге приостановил производство из-за проблем с поставками комплектующих.

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Комментарии (5)

hal9000
Да пусть уходит...там для людей нет ничего ..Камри эти членовозки...вместо Волг ...обычные люди их и не берут...рафики тоже на любителя .а больше там и не делают ничего..Тойота закроется вообще никто не заметит..кроме депутатов...но ведь они за патриотизм кричат ..вот пусть и пересаживаются на отечественно..покажут пример..)
Главный спец по технике консервации
Мужчина! Ну вы или туда или сюда! Что вы все время туда-сюда!
266410437
Ценник будет как у Ролс-Ройса.
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