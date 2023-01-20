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    Погода установила рекорды не только в Петербурге, но и по всей стране. На востоке было под минус 60

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    После дождичка в четверг синоптики зарегистрировали два погодных рекорда в Петербурге. И не только: вчерашний день оказался выдающимся по всей России. Крещенские морозы тоже были. Об этом 20 января сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Санкт-Петербурге, как уже писала «Фонтанка», зафиксирован новый суточный рекорд тепла для 19 января — это ровно плюс 5 градусов. Такая температура была вчера утром, и выше она уже не поднималась. Обновлен и суточный рекорд по количеству осадков — около 10 мм.

    «Но не только Петербургом ограничивается география температурных рекордов минувшего дня. Суточные рекорды максимальной температуры воздуха вчера были обновлены еще более чем в десятке городов страны, среди них Петрозаводск, Тихвин, Старая Русса, Бологое, Симферополь, Туапсе, Красная Поляна, Анапа и другие», — отмечает Леус.

    Самый «горячий» рекорд установил Симферополь — плюс 19,8 градуса, что на 2,9 градуса выше прежнего достижения 1939 года. Это же самый давний из обновленных рекордов.

    А на востоке России (в Якутии, на Сахалине, в Хабаровском крае) зарегистрировано несколько рекордов мороза. Холоднее всего было в деревне Токо Нерюнгринского района Якутии — минус 57,9 градуса, что на 1,8 градуса ниже прежнего достижения 1969 года. А самый давний рекорд — 1948 года — обновился на метеостанции Джикимда и в селе Сунтар.

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