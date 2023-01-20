Погода установила рекорды не только в Петербурге, но и по всей стране. На востоке было под минус 60

После дождичка в четверг синоптики зарегистрировали два погодных рекорда в Петербурге. И не только: вчерашний день оказался выдающимся по всей России. Крещенские морозы тоже были. Об этом 20 января сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В Санкт-Петербурге, как уже писала «Фонтанка», зафиксирован новый суточный рекорд тепла для 19 января — это ровно плюс 5 градусов. Такая температура была вчера утром, и выше она уже не поднималась. Обновлен и суточный рекорд по количеству осадков — около 10 мм .

