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    Впервые в истории Петербурга. Крещенская жара подарила городу сразу два рекорда

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    Два новых погодных рекорда зафиксированы в Петербурге 19 января. Дело в температуре воздуха и осадках.

    Максимальная температура воздуха днем составила плюс 5 градусов и выше не поднималась, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале. Это оказалось «абсолютным рекордом» для 19 января.

    Второй установлен благодаря осадкам: за сутки в городе вылилось 10,1 мм дождя и снега с дождем.

    «Надо отметить, что впервые в истории города 19 января температура достигла отметки в +5 гр., а осадки превысили 10 мм», — подытожил Александр Колесов.

    Ранее Александр Колесов рассказал, что подобная погода в городе установилась благодаря «небольшому, но запоминающемуся циклону Harto».

    При теплой погоде в городе разгулялся ветер — его сила местами достигает 17–20 метров в секунду. Из-за стихии начнут разбирать ель на Дворцовой. В какой-то момент дерево начало покачиваться под порывами ветра.

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