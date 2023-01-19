Впервые в истории Петербурга. Крещенская жара подарила городу сразу два рекорда

Два новых погодных рекорда зафиксированы в Петербурге 19 января. Дело в температуре воздуха и осадках.
Максимальная температура воздуха днем составила плюс 5 градусов и выше не поднималась, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале. Это оказалось «абсолютным рекордом» для 19 января.
Второй установлен благодаря осадкам: за сутки в городе вылилось 10,1 мм дождя и снега с дождем.
«Надо отметить, что впервые в истории города 19 января температура достигла отметки в +5 гр., а осадки превысили 10 мм», — подытожил Александр Колесов.
Ранее Александр Колесов рассказал, что подобная погода в городе установилась благодаря «небольшому, но запоминающемуся циклону Harto».
При теплой погоде в городе разгулялся ветер — его сила местами достигает 17–20 метров в секунду. Из-за стихии начнут разбирать ель на Дворцовой. В какой-то момент дерево начало покачиваться под порывами ветра.