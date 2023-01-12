Госдума: Призывной возраст могут увеличить до 21 года уже в 2023 году

Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может начать действовать уже в 2023 году, но для начала нужно принять законодательную базу. Об этом 12 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы думского комитета по обороне Юрия Швыткина.



Накануне «Фонтанка» писала, что верхняя граница призывного возраста может быть повышена до 30 лет уже в весенний призыв текущего года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что до его начала каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько призывников попадают под новые требования, и привести данные в соответствие с военным заданием.