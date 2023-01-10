«В условиях военно-политической обстановки». Белоруссия проверила данные военнообязанных

В Белоруссии завершили проверку учетных данных военнообязанных, которая шла с середины октября. Она коснулась более 95% граждан этой категории, сообщает 10 января пресс-служба Минобороны страны.

Ведомство отмечает, что эта информация необходима «в условиях складывающейся военно-политической обстановки», а граждане с пониманием отнеслись к «мероприятиям по укреплению обороноспособности государства».



Ранее Белоруссия заявила, что совместная с российскими ВС группа войск готова защищать Союзное государство. В Минобороны РБ анонсировали учения с участием воздушно-космических сил.