Белоруссия заявила о готовности совместной группы войск к защите союзного государства

В Минобороны Белоруссии сообщили, что совместная с российскими ВС РФ группа войск готова к защите союзного государства. Об этом 6 января пишет РИА Новости.

«И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова», — заявил замминистра обороны республики Андрей Жук.

Он отметил, что РФ и Белоруссия в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных. В том числе, Жук уточнил, что на территории страны стартует летно-тактическое учение, за ним последуют штабные тренировки. Одним из этапов станут совместные учения «Щит Союза — 2023». Замминистра обороны выразил надежду на то, что подготовка будет продолжаться с хорошим качеством.