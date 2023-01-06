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    Белоруссия заявила о готовности совместной группы войск к защите союзного государства

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    В Минобороны Белоруссии сообщили, что совместная с российскими ВС РФ группа войск готова к защите союзного государства. Об этом 6 января пишет РИА Новости.

    «И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова», — заявил замминистра обороны республики Андрей Жук.

    Он отметил, что РФ и Белоруссия в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных. В том числе, Жук уточнил, что на территории страны стартует летно-тактическое учение, за ним последуют штабные тренировки. Одним из этапов станут совместные учения «Щит Союза — 2023». Замминистра обороны выразил надежду на то, что подготовка будет продолжаться с хорошим качеством.

    Накануне в Минобороны РБ сообщили, что в грядущих учениях будут задействованы воздушно-космические силы.

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