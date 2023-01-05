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    Минобороны РБ: Россия и Белоруссия проведут совместные учения в 2023 году

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    На территорию Белоруссии прибывают российские военные. Как уточняет 5 января пресс-служба Минобороны республики, в стране планируют провести совместные мероприятия боевого слаживания и совместное летно-тактическое учение.

    «Напомним, решение о создании региональной группировки войск (сил) на территории Беларуси принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ», — заявили в пресс-службе.

    От российской стороны в учении примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

    В ведомстве сообщили, что региональную группировку войск продолжают наращивать — «в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства».

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