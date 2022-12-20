Взлет и падение автопрома. Повторит ли «петербургский Детройт» судьбу американского

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





2022 год проехался катком по автокластеру Петербурга. Вслед за Nissan и Toyota корейский Hyundai потерял надежду на скорый перезапуск и решил распустить работников. Еще год назад компания открывала новый завод двигателей и строила грандиозные планы по перезапуску заводов Ford и GM. «Фонтанка» вспомнила 15-летнюю историю петербургского автопрома и прослезилась.



О том, что автозавод Hyundai с начала 2023 года приступит к консервации завода и сокращению штата, стало известно 19 декабря. Официальной причиной такого решения стала нехватка автокомпонентов, вызванная глобальными перебоями логистических цепочек поставок. Само предприятие, которое находится в простое с марта, подтвердило, что проводит оптимизацию штата на фоне остановки производственных процессов. Сколько рабочих и на каких условиях планируется сократить, концерн не комментирует. Но по информации «Фонтанки», речь может идти о почти 80% рабочих. Тем, кто готов расстаться по соглашению сторон, компания предложит 12 окладов.



Ранее стало известно, что концерн Toyota расстался с сотрудниками и законсервировал завод в Петербурге. Nissan не стал распускать персонал, но передал предприятие подведу Минпромторга ФГУП НАМИ за символический 1 евро. Сейчас оно все еще находится в простое, рабочие получают две трети окладов. Еще раньше распускать персонал начали производители компонентов, которые также находятся в вынужденном простое. Весна петербургского автопрома



О планах сделать Петербург «вторым Детройтом» в 2006 году говорила губернатор Валентина Матвиенко. После ее визита в Японию локализовать в городе своё производство решила Toyota: завод заработал в 2007 году в Шушарах. Спустя год по соседству запустил предприятие американский General Motors. А в 2009 году в промзоне «Каменка» заработал завод Nissan. «Теперь можно сказать, что задача по организации «петербургского Детройта» реализована», — заявила на открытии предприятия губернатор. В 2010-м запустил конвейер корейский Hyundai, а также запустился завод грузовиков Scania.



Приходя в Петербург, иностранные концерны получали льготы: например, статус стратегического инвестора давал возможность получить землю без торгов, освобождение от налога на имущество на пять лет. Также соглашение о промсборке с Минпромторгом позволяло снизить таможенные пошлины на ввоз комплектующих. Взамен автозаводы создавали рабочие места и приносили налоги, а также создавали вокруг себя кластер производителей автокомпонентов. К примеру, Hyundai привел за собой «Сангву Хайтек Рус», «Сэчжонг Рус», «НВХ Рус», «Дувон Рус», «Дэвон Рус», «Донхи Рус» «Шинь Ян Рус». «Дочка» канадской Magna «Питерформ» выпускала детали для Nissan, Hyundai и KIA.



Петербургскую автомобильную промышленность по праву можно назвать одним из достижений команды «молодых топ-менеджеров» Валентины Матвиенко. Одним из кураторов автокластера был Максим Соколов, в будущем министр транспорта, вице-губернатор Петербурга и ныне глава «АвтоВАЗа». Наравне с фармкластером автомобилестроение стало новым драйвером экономики Северной столицы.

В 2011 году петербургские автомобильные заводы Hyundai, General Motors, Nissan и Toyota выпустили 259 тыс. автомобилей. Если приплюсовать к ним 99 тысяч машин, собранных на заводе Ford во Всеволожске, автокластер Петербурга и Ленобласти стал вторым в России после Приволжского кластера во главе с «АвтоВАЗом». Только в Петербурге производилось 15% всех машин в России, а вместе с Ленобластью — 21%.



Казалось, что дальше будет только больше. Участок для строительства предприятия в Северной столице получил японский Suzuki, в промзоне «Марьино» начал создаваться завод по выпуску гибридных «Е-мобилей» миллиардера Михаила Прохорова мощностью 45 тыс. машинокомплектов в год.

Однако Suzuki еще в 2009 году отказалась от строительства завода из-за двойного падения своих продаж в России. Так и не начался выпуск «Е-мобилей»: проект все время менялся, а цена росла. В итоге Михаил Прохоров отказался и передал все документы на него Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту.

Впрочем, и без новых игроков петербургский автопром наращивал объемы. Рекордным стал 2013 год, когда с конвейеров четырех площадок сошло 392 900 машин 12 моделей. Hyundai вышел максимальную производственную мощность, близок к своему максимуму оказался и Nissan.



Кризис и корейское возрождение

В 2014 году, после Крыма и первых санкций, в российской экономике стал намечаться кризис, спрос на автомобили, а вслед за ними и производство, начал падать. Заводы уходили в простой и сокращали число смен.

В 2015 году General Motors принял решение уйти из России и законсервировать предприятие в Шушарах. Вероятной причиной стали антироссийские санкции, хотя само руководство объясняло решение экономическими мотивами. На заводе трудилось около 1 000 человек. Уход компании с рынка нанес удар и по бизнесу автодилеров.

Как результат, в 2015 году оставшиеся три предприятия Северной столицы выпустили 307 700 машин, снизив производство на 15%, а в 2016-м еще на 9% — до 281 500 автомобилей. Преодолеть последствия кризиса удалось лишь в 2017-м, когда объемы выпуска снова пошли в рост и достигли 346 800 автомобилей. Дальнейший рост прервала пандемия COVID-19, когда предприятия снова уходили в простой и снизили выпуск на 13%, до 323,7 тыс. автомобилей.



Все эти годы власти Северной столицы пытались найти замену ушедшему General Motors. На площадку в Шушарах рассчитывали пригласить Mercedes, но немецкая компания в итоге выбрала Подмосковье. Рассматривались узбекские и белорусские партнеры, однако в итоге надежду на новый ренессанс автопрому Северной столицы подарили корейцы.

В 2020 году Hyundai выкупила завод GM, а к концу 2021 года определилась с производственными планами. Сообщалось, что выпуск моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage может начаться в 2023 году. Инвестиции оценивались в 36 млрд рублей.

Корейский концерн был готов дать новую жизнь еще одному остановленному производству — заводу Ford во Всеволожске, который был закрыт в марте 2019 года. Новым собственником площадки стало ООО «СВ Рус» («Сангву Хайтек Рус») — стопроцентная «дочка» Sangwoo Hitech Co, которая производит и поставляет комплектующие для автозавода Hyundai в Петербурге. Производство во Всеволожске также должно было заработать в 2023 году. В реанимацию площадки корейцы планировали вложить 6,8 миллиарда рублей и трудоустроить на ней 520 человек.



Осенью 2021 года в Каменке заработал завод по выпуску двигателей «дочки» корейского концерна — Hyundai Wia («Хёндэ ВИА Рус»). Инвестиции составили 15,8 млрд рублей. На начальном этапе предприятие намеревалось выпускать 233 тысячи двигателей, затем планировалось производить 330 тысяч моторов ежегодно. Локализовать предполагается такие компоненты, как блоки цилиндров и их головки, коленвал, поршни и т.д.

Наконец, еще один поставщик Hyundai — ООО «Питерформ» (структура Magna International Inc.) — планировал инвестировать 5 млрд рублей в расширение завода автокомпонентов в промзоне «Каменка». Новые производственные мощности собирались также ввести в строй в 2023 году.

С началом событий на Украине предприятие Hyundai Wia ушло в простой, с заказчиком строительства судятся подрядчики, с которыми он не рассчитался. Проект реконструкции площадки General Motors был заморожен. «Питерформ» распустил большую часть сотрудников, но все же получил разрешения на строительство для расширения предприятия.



На всех «АвтоВАЗа» и китайцев не хватит

За 2021 год Hyundai, Nissan и Toyota произвели 368,2 тыс. машин, приблизившись к допандемийному уровню, но так и не превзойдя результаты 2013 года. В 2022-м до ухода в простой заводы успели выпустить чуть более 62,8 тыс. автомобилей.

На трех предприятиях работало более 5 тысяч человек. Сопоставимая численность у предприятий-поставщиков. Так, оценивая влияние санкционного кризиса на рынок труда летом 2022 года, власти Петербурга отмечали, что из 11,5 тыс. работников в простое и 4,6 тыс. в режиме неполной занятости 76% приходится именно на автопром. Таким образом, в общей сложности режим занятости изменили порядка 11 тысяч человек, чья деятельность была связана с автомобилестроением.

Пока из трех заводов самые понятные перспективы у Nissan. В начале декабря стало известно, что курировать его перезапуск будет «АвтоВАЗ». Возобновить производство планируется во второй половине 2023 года. Вероятнее всего, завод будет выпускать китайские машины под маркой Lada. Но какие именно модели, пока неизвестно — переговоры еще идут. О степени локализации тоже можно лишь гадать.



Toyota решила повторить судьбу General Motors — компания законсервировала площадку, уволила сотрудников и планирует искать покупателя. Учитывая опыт предшественников, инвесторов можно ждать долго.

Что касается Hyundai, то окончательное решение компания еще не приняла. Ранее корейская пресса сообщала, что руководство изучает различные варианты, в том числе продажу предприятия. В своем обращении к сотрудникам руководство оставило надежду, что «по окончании тяжелого периода» удастся восстановить производство и сокращенные рабочие места.

Сможет ли «петербургский Детройт» избежать судьбы американского, который стал символом постиндустриального упадка и разрухи, будет зависеть, в том числе, от успеха в привлечении новых иностранных партнеров. Правда, китайских инвесторов, помимо Nissan, уже ждут на московском Renault и подмосковном Mercedes. Но компании из Поднебесной пока проявляют осторожность, опасаясь вторичных санкций США. Кроме того, им проще поставлять готовую продукцию: в отсутствие альтернатив китайский автопром уверенно захватывает рынок.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»