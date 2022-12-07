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    ДП: Строители завода двигателей Hyundai WIA пытаются взыскать с заказчика 350 млн рублей

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    Петербургский арбитраж арестовал 350 млн рублей на счетах заказчика строительства завода двигателей для корейского автоконцерна Hyundai по его иску подрядчиков, следует из картотеки арбитража.

    На то, что две петербургские компании, строившие завод Hyundai WIA, выставили претензии структуре корейского концерна, обратил внимание «Деловой Петербург» 7 декабря.

    Предприятие ООО «Хендэ Виа Рус», принадлежащее на 100 % южнокорейской Hyundai Wia, торжественно открыли осенью 2021 года. В 2022–м на заводе планировалось выпустить более 220 тыс. двигателей, но весной предприятие ушло в простой из-за спецоперации на Украине.

    Но не со всеми подрядчиками, участвовавшими в реализации этого проекта, расплатились. В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступили иски от АО «Строительно–монтажное управление № 2 треста 16» (СМУ) и ООО «Стройтехимпорт» (СТИ), занимающегося земляными строительными работами. Требования составляют 185,5 млн рублей и 156,6 млн соответственно. Ответчиком по обоим спорам указано ООО «Хендэ инжиниринг рус», 100-процентная «дочка» Hyundai Engineering из Южной Кореи.

    В обоих случаях истцы просили об обеспечительных мерах — аресте денежных средств ответчика в размере цены иска. Суд ходатайства удовлетворил. Попытки «Хендэ инжиниринг рус» оспорить их успехом не увенчались.

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