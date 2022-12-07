ДП: Строители завода двигателей Hyundai WIA пытаются взыскать с заказчика 350 млн рублей

Петербургский арбитраж арестовал 350 млн рублей на счетах заказчика строительства завода двигателей для корейского автоконцерна Hyundai по его иску подрядчиков, следует из картотеки арбитража.
На то, что две петербургские компании, строившие завод Hyundai WIA, выставили претензии структуре корейского концерна, обратил внимание «Деловой Петербург» 7 декабря.
Предприятие ООО «Хендэ Виа Рус», принадлежащее на 1
Но не со всеми подрядчиками, участвовавшими в реализации этого проекта, расплатились. В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступили иски от АО «Строительно–монтажное управление
В обоих случаях истцы просили об обеспечительных мерах — аресте денежных средств ответчика в размере цены иска. Суд ходатайства удовлетворил. Попытки «Хендэ инжиниринг рус» оспорить их успехом не увенчались.