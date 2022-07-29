«Может, государство вмешается». Петербургский автопром начал увольнять

От работников избавляется поставщик деталей для Hyundai и Nissan. Перезапуска предприятий в ближайшее время не ждут.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На предприятии, которое из-за отсутствия заказов простаивает уже пять месяцев, в лучшие времена трудилось почти 1000 человек. Сокращение коснется 80% работников производства и других направлений. Сотрудники признаются, что не знают, где искать новую работу, и ждут спасения от властей, надеясь, что те возьмут завод во внешнее управление.



ООО «Питерформ», «дочка» канадской группы Magna, готовится начать реструктуризацию, рассказали «Фонтанке» 29 июля несколько собеседников из числа работников предприятия.



Ранее руководство компании объявило простой до 31 июля. Но вместо новостей о его продлении или перезапуске конвейера, начальство пришло с другим известием. По словам одного из сотрудников, работникам предложили уйти добровольно по соглашению сторон, получив пять окладов. Тем, кто не согласится, предстоит покинуть компанию по сокращению штата. Но условия будут менее выгодными. «Работодатель выплачивает два месяца две трети от оклада, как мы сейчас [получаем] в простое, и потом две выплаты по окладу. И если я встаю на биржу труда, то на третий месяц третий оклад», — рассказал собеседник издания. Сообщить о решении попросили уже сегодня.



По словам другого сотрудника «Питерформ», компания пока официально не объявляла о реструктуризации и собирает предварительную информацию о числе желающих уйти по соглашению. В начале следующей недели работникам предложили приехать на предприятие, чтобы узнать об условиях подробнее. Впрочем, некоторым непосредственные руководители уже подтвердили информацию о пяти окладах.

Точное число сокращаемых работников не называлось. Но пока речь идет о площадке в Каменке, где располагается производство компонентов для Hyundai. Также у «Питерформ» есть площадка в Шушарах, где выпускаются детали для Nissan и KIA. Впрочем, собеседник издания не исключает, что второй завод постигнет та же участь, поскольку надежды на скорое возобновление производства немного.



По информации «Фонтанки», сейчас на самом Nissan простой продлен до конца сентября, хотя японское руководство не исключает, что конвейер не запустится до апреля 2023 года. На Hyundai производство пока остановлено до конца августа. Однако, по словам работников «Питерформа», корейский концерн также задумывается о поэтапном сокращении штата. «К зиме сократят одну смену, после зимы еще одну, к маю 2023 года останется одна, на случай, если завод заработает», — рассказал источник издания. В простое находится и остальной парк поставщиков Hyundai («Сангву Хайтек Рус», «Сэчжонг Рус», «НВХ Рус», «Дувон Рус», «Дэвон Рус», «Донхи Рус» «Шинь Ян Рус»).



Директор ООО «Питерформ» Роман Ган отказался от комментария и попросил больше его не беспокоить. В Hyundai сообщили, что не располагают информацией о планах поставщика. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу комитета по труду и занятости с просьбой уточнить, поступала ли от компании информация о предстоящей реструктуризации. В комитете сообщили, что на данный момент уведомлений о предстоящих сокращениях не поступало

По информации работников «Питерформ», всего планируется сократить 80% штата. В Каменке непосредственно на производстве хотят оставить около 30 человек из 180. Но уведомления о сокращениях получают и работники складов, а также те, кто занимается обслуживанием оборудования. Всего на предприятии в Каменке трудилось более 500 человек, в Шушарах — около 450.



ООО «Питерформ» ушло в простой с 1 марта 2022 года после остановки заводов основных заказчиков — Hyundai и Nissan. По данным СПАРК, в 2021 году выручка компании составила 15 млрд рублей, чистая прибыль 986 млн рублей. 100% «Питерформ» принадлежит австрийской Cosym Holding AG, которой, в свою очередь, владеет канадская Magna International Inc.

Ранее компания объявила о планах запустить в Петербурге еще одно производство в Каменке. Инвестиции оценивались в 5 млрд рублей. Завод хотели ввести в эксплуатацию в 2023 году. Расширение необходимо для обновления модельного ряда автомобилей Hyundai и Kia. Буквально на днях Госстройнадзор выдал «Питерформ» разрешение на строительство. Однако это «ничего не означает», заявил «Деловому Петербургу» Роман Ган.



По словам работников, с которыми пообщалась «Фонтанка», они пока не решили, соглашаться ли на предложение работодателя, и рассчитывают на вмешательство властей. «Шли разговоры о внешнем управлении. Если государство вмешается и оставит за собой предприятие [можно остаться в простое], если нет, проще согласиться на пять окладов и искать другую работу», — рассуждает один из собеседников издания. «Работу не просто стоящую найти, рынок труда сжался», — комментирует другой работник «Питерформа».

«Фонтанка» направила запрос в комитет по промышленной политике с просьбой рассказать, будет ли город предпринимать какие-то шаги по сохранению занятости. На момент публикации ответ не поступил. Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников, возглавляющий Координационную группу по обеспечению экономической и социальной стабильности, в своем telegram-канале сообщал, что компании в простое находятся «в зоне особого внимания» городских властей. «Центр кадровой мобильности и профильные ИОГВ отрабатывают с каждой. Сотрудникам предлагаем участие в наших программах содействия занятости, компаниям — помощь, требующуюся для возобновления деятельности», — сообщил он. О том, какие варианты трудоустройства город предлагает безработным и работникам в простое, ранее писала «Фонтанка».



По данным Смольного, в Петербурге в простое находятся 11 515 человек на 80 предприятиях, еще 4 591 человек на 83 предприятиях трудятся в режиме неполной занятости. Официально в городе 17 033 безработных. Уровень безработицы в городе самый низкий среди регионов РФ.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

