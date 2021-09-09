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Канадско-корейский производитель автомобильных комплектующих расширит завод на севере Петербурга

Крупный производитель автомобильных компонентов ООО «Питерформ» намерен расширить свое предприятие в промзоне Каменка на севере Петербурга. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Новые мощности появятся на территории, ограниченной Горским шоссе, границей территориальной зоны ТР1, Западным скоростным диаметром, границей территориальной зоны ТУ, в Выборгском районе. Планируется размещение пяти объектов автомобилестроительной промышленности с объектами инженерной инфраструктуры, а также организация трех проездов. Общественные обсуждения по изменению в проект планировки и межевания территории пройдут с 9 сентября по 3 ноября 2021 года в режиме онлайн.

Расширение необходимо для обновления модельного ряда автомобилей «Хёндэ» и «Киа», производство которых будет развернуто в промзоне «Каменка».

Основными владельцами ООО «Питерформ» являются канадский производитель автокомпонентов Magna и корейский — Shin Young Co. У компании две площадки в Петербурге — в Каменке и в Шушарах. Выручка в 2020 году составила около 12,5 млрд рублей.

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