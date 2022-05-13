Nissan «списал» российский бизнес. Петербургский завод может остановиться на год

Руководство японского автоконцерна Nissan допустило, что завод компании в Петербурге не выйдет из простоя до апреля 2023 года. Об этом издание Automotive News сообщило 13 мая со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Учида.



«Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», — сказал он. Макото Учида заявил, что Nissan уже «списал» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. Также глава концерна допустил, что отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на общие результаты компании в следующем году и, возможно, в дальнейшем.

