«Приглашение на реструктуризацию». Петербургский поставщик Hyundai и Nissan начал сокращать сотрудников

Петербургское предприятие ООО «Питерформ», которое производит автокомпоненты для автозаводов Hyundai и Nissan, приступило к сокращению сотрудников. Об этом «Фонтанке» рассказали 29 июля несколько собеседников из числа работников предприятий.



По их словам, сегодня они получили сообщения от своих руководителей, что на заводе планируется реструктуризация. По словам одного из них, работникам предложили два варианта. Первый — уйти добровольно по соглашению сторон, получив пять окладов. Второй — по сокращению штата. «Тогда работодатель выплачивает два месяца две трети от оклада, как мы сейчас в простое, и потом две выплаты по окладу, и если я встаю на биржу труда, то на третий месяц третий оклад», — рассказал собеседник издания.