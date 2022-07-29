«Приглашение на реструктуризацию». Петербургский поставщик Hyundai и Nissan начал сокращать сотрудников

Петербургское предприятие ООО «Питерформ», которое производит автокомпоненты для автозаводов Hyundai и Nissan, приступило к сокращению сотрудников. Об этом «Фонтанке» рассказали 29 июля несколько собеседников из числа работников предприятий.
По их словам, сегодня они получили сообщения от своих руководителей, что на заводе планируется реструктуризация. По словам одного из них, работникам предложили два варианта. Первый — уйти добровольно по соглашению сторон, получив пять окладов. Второй — по сокращению штата. «Тогда работодатель выплачивает два месяца две трети от оклада, как мы сейчас в простое, и потом две выплаты по окладу, и если я встаю на биржу труда, то на третий месяц третий оклад», — рассказал собеседник издания.
Сообщить о своем выборе работникам предложили до 16:00.
По словам другого работника, компания планирует приступить к реструктуризации 2 августа, поэтому собирает предварительную информацию. Те, кому руководители сообщили об опции уйти по соглашению сторон, также говорят о пяти окладах. Впрочем, по словам собеседника «Фонтанки», в его отделе «приглашение на реструктуризацию» пока получили 3–4 человека, но, возможно, руководство еще не всех успело обзвонить. При этом, по предварительной информации, всего планируется сократить 80% штата во всех отделах. На производстве хотят оставить около 30 человек, сообщают источники издания.
Директор ООО «Питерформ» Роман Ган отказался от комментария и попросил больше его не беспокоить. В Hyundai сообщили, что не располагают информацией о планах поставщика. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу комитета по труду и занятости с просьбой уточнить, поступала ли от компании информация о предстоящей реструктуризации.
ООО «Питерформ» является дочерним предприятием канадской группы Magna. Предприятие находится в простое с марта 2022 года, после остановки заводов Hyundai и Nissan. В 2021 году выручка компании составила 15 млрд рублей, чистая прибыль — 986 млн рублей.