«Огласите весь список, пожалуйста». Как «Фонтанка» устраивалась на общественные работы

Работникам автозаводов и закрывшихся розничных сетей предлагают вакансии от уборщика до артиста балета. Зарплаты заставят прослезиться.



Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»(реж. Леонид Гайдай, 1965 г.) Поделиться Поделиться





Простым работягам городские агентства занятости готовы оказать персональные консультации, словно топ-менеджерам. Но просто так взять и узнать о доступных вакансиях и условиях не получится — придется пройти целый квест. Вооружившись легендой о томящемся в простое муже с Nissan и сыне, оставшемся без заработка из-за закрытия McDonalds, корреспондент «Фонтанки» приступил к поиску вакансий.



Власти Петербурга выделили на организацию общественных и временных работ 1 млрд рублей. Это одна из мер поддержки для тех, кто потерял доход или оказался под угрозой увольнения из-за санкций и ухода иностранных компаний.



Разница в том, что временные работы — это другая деятельность в своей же компании, а общественные — в каком-то ином месте. Суть инструмента в том, что человек может официально зарабатывать, не забирая трудовую книжку со своего предприятия, если оно ввело режим простоя, неполную занятость или отправило персонал в отпуск за свой счет.



На первый взгляд, звучит многообещающе. Сотрудник простаивающего предприятия получает две трети своего оклада. А если к такому безусловному доходу получить еще подработку — может выйти даже больше, чем раньше.

Но на практике поиск информации о вариантах временного трудоустройства оказался настоящим квестом, а набор реально доступных вакансий — скромнее, чем для летней подработки школьников.

Попытка № 1. Сайт службы занятости

Первый вопрос, который неизбежно встает перед желающим устроиться на общественные или временные работы, — где посмотреть вакансии и узнать об условиях.



Запрос в поисковике выводит на сайт городской службы занятости. Но баннер на главной странице «Меры поддержки граждан и работодателей» никуда толком не ведет. На страничке по ссылкам «Общественные работы» и «Временные работы» содержатся условия для работодателей. А вот работникам, находящимся под риском увольнения, предлагают обращаться за информацией в районные агентства занятости или на горячую линию.

В самом подвале страницы, если у вас хватило терпения до него долистать, можно заметить еще одну ссылку под названием «Общественные работы и временное трудоустройство». Тут еще четыре ссылки. Самая очевидная под названием «Рабочие места для общественных работ и временного трудоустройства» ведет на таблицу с 625-ю вакансиями. Правда, если в фильтре отсеять предложения для подростков, выпускников и безработных, вариантов будет ровно ноль. Для официально безработных — 354 вакансии, но актуальность предложений сомнительная — некоторые из них размещены в январе, а то и вовсе в прошлом году. Но сайт службы занятости намекает, что могут быть и другие. «Информация о наличии вакантных рабочих мест на временных и общественных работах предоставляется гражданам только при личном обращении в агентство занятости населения в целях трудоустройства», — говорится на странице.



Если вернуться на шаг назад и кликнуть на ссылку «Воспользуйтесь вакансиями временной занятости», выпадет страница с пятью вариантами. «Почта России» ищет почтальона и оператора связи, а ГУДП «Центр» — водителя, тракториста и уборщика территорий.

Еще одна ссылка «Организации» выдает список из 162 компаний и их вакансий. Фильтров нет. В перечне можно найти, к примеру, ООО «Творческая мастерская Русская береста» (вакансии от дизайнера до системного администратора). «Пролетарский завод» ищет подсобного рабочего, ООО «Экспофорум-Интернэшнл» — гардеробщика. Условия трудоустройства и актуальность предложения посмотреть нельзя, зато есть контакты.



Поделиться Поделиться





Попытка № 2. Звонок на горячую линию службы занятости

Так и не найдя информации на сайте, звоним на горячую линию службы занятости. Выслушав просьбу проконсультировать о вариантах трудоустройства для работников в простое, оператор взяла минуту на размышление. «Не так часто обращаются, больше работодатели», — честно призналась она.

В итоге девушка предложила мне получить дополнительное образование, а также обратиться за психологической поддержкой и помощью в составлении резюме. На вопрос, где же всё-таки можно ознакомиться с доступными вакансиями, она подтвердила, что на сайте время терять не стоит и лучше обратиться в агентство занятости своего района.



На вопрос о различии между общественными и временными работами оператор сообщила, что общественные — это тоже временные. «Но более грамотно объяснят в центре занятости», — сказала она.



Попытка № 3. Агентство занятости Василеостровского района

Найти номер нужного агентства на сайте службы занятости не составило труда. Оператор, выслушав вопрос, перевел на специалиста. Приветливый молодой человек не представился, но сразу ошарашил вопросом: «Вы какая у нас организация?». Тут пригодилась легенда: я узнаю не для себя, а для мужа, сотрудника автозавода Nissan, которое в простое с марта. От зарплаты в 60 тысяч осталось 40, что стало существенной потерей для семейного бюджета.

Углубившись в поиски по своими базам, специалист скороговоркой отчеканил, что «по постановлению правительства для поддержки и сглаживания ситуации на рынке труда» на этом самом заводе «реализуются мероприятия» по временной занятости. Правда, чтобы узнать наверняка придется звонить в другое агентство — Выборгского района, где зарегистрировано предприятие.



Сайта с актуальным перечнем вакансий по общественным работам, действительно не существует, разрушил последнюю надежду мой собеседник. «Они меняются постоянно, нам проще понять предпочтения человека и предложить», — сказал он. Так что самый оптимальный вариант — лично прийти в агентство и получить персональную консультацию.

Но небольшую консультацию по телефону мне все-таки провели. Так, слесарь-сантехник в управляющей компании может получать 40 тысяч рублей на руки, можно остаться на постоянку. «По оплате самый адекватный вариант будет», — отметил специалист. По вакансии «комплексное обслуживание и ремонт зданий» можно получать 38 тысяч рублей, но неясно, будет ли из них еще вычитаться налог. Но в обоих случаях нужны соответствующие навыки.

Без опыта можно устроиться охранником в апарт-отеле. Плата за дежурства сутки через трое — 21 500 рублей. «Может, подойдет перекантоваться», — с неуверенными нотками в голосе произнес сотрудник агентства. Но предупредил: что это отчасти «беловоротничковая работа» — требуется соблюдение дресс-кода.



«Почта России» готова без опыта взять почтальонов и операторов сортировочного центра. «38 900 рублей, премия до 25%, за ночные смены — доплата еще 40%», — рассказал специалист. Но работать придется уже полную 40-часовую неделю.



Прочие варианты, по мнению моего собеседника, внимания не заслуживают. «Я могу зачитать сами поймете, что не надо: дворник, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, помощник специалиста в клейке бересты, бухгалтер, дизайнер, менеджер, гардеробщица, уборщица, наверное нет смысла дальше продолжать», — скороговоркой перечислил он.

В заключение молодой человек предложил мне еще поискать варианты на сайте «Работа в России». «Но каким поиском по фильтру вытаскивать, не подскажу», — заключил он.

Попытка №4. Агентство занятости Адмиралтейского района

В Агентство занятости Выборгского района, где владеют знаниями о временном трудоустройстве на Nissan, не удалось дозвониться с трех попыток. Поэтому наудачу набрала Агентство занятости Адмиралтейского района уже с новой легендой — пристроить сына, который оказался без работы из-за закрытия McDonalds.



По указанному на сайте номеру мне продиктовали другой — с несколькими вариантами добавочных. Дозвониться вышло не с первого раза. Выслушав мой запрос, оператор пояснила, что с временной работой в McDonalds ничего не получится.

По общественным работам в Адмиралтейском районе есть договоренность с «Почтой России». «Пока все», — заявила специалист. Вопрос об условиях, кажется, слегка озадачил мою собеседницу. «Обычные условия. Полный день и молодых людей рассматривают, и девушек. 29 тысяч рублей плюс проценты. Должность — оператор связи или сортировочный цех», — сказала она. Для молодых людей есть и вариант неполной занятости — 4 часа в садово-парковом хозяйстве. Но зарплата не ахти — «10 тысяч чем-то получается».

Впрочем, по словам специалиста агентства, список будет пополняться — «сейчас заключаются договоры каждый день». В итоге мне рекомендовали зарегистрировать «сына» на портале «Работа в России». «С ним свяжутся специалисты и будут предлагать работу, мы с ним будем заниматься персонально. Без отрыва от основного производства он сможет трудоустроиться», — пообещала она.



Попытка №5. Сайт «Работа в России»

«Найдите работу вашей мечты в любой точке России», — гласит слоган на сайте с многообещающим названием. Здесь все уже гораздо ближе к классическим сайтам поиска работы. После авторизации через Госуслуги, отображается 31 369 вакансий в Петербурге. Можно фильтровать, по дате, размеру зарплаты, графику работы, типу занятости и смотреть по карте. Галочка «временная работа» выдает 3 231 вакансию. Правда дальше уже придется проматывать колесико вручную: подавляющее большинство вариантов — работа на каникулы для несовершеннолетних, часть требует конкретной квалификации. Например, «Михайловский театр» ищет репетитора по балету, артиста балета, хореографа, режиссера постановщика и худрука в направление «балет». Разброс зарплат от 30 до 45 тысяч рублей.



Впрочем, есть подсказка — общественные работы маркированы в названиях аббревиатурой ОР. Больше всего вакансий (и самые лучшие условия) снова у «Почты России». Почтальону готовы платить до 35 000 рублей, оператору сортировочного центра до 40 000 рублей, оператору почтовой связи до 44 000 рублей.



На других местах ставки в два раза ниже. Так, подсобному рабочему в досуговом центре «Зеленый слон» при МО «Смольнинское» сулят до 21 500 рублей, уборщику «Психоневрологического диспансера №5» до 24 402 рублей, сторожу «Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете» от 25 000 рублей.



Поделиться Поделиться





Попытка №6. Комитет по труду

Уже как журналисты мы обратились непосредственно в комитет по труду и занятости. Там подтвердили, что организация временных и общественных работ пока не завершена. Так, сейчас по общественным работам заключено 14 договоров с работодателями на 749 рабочих мест. До конца мая планируется заключить еще 66 договоров и создать более 1000 рабочих мест. По временной занятости заключен лишь один договор, но с каким именно предприятием, в комитете по труду не уточнили, сославшись на конфиденциальность.

Среди доступных специальностей — рабочий, помощник бухгалтера, делопроизводитель, менеджер по продажам, кухонный рабочий, официант, курьер (доставщик еды), помощник художника зарисовщика, помощник художника оформителя, помощник художника дизайнера, специалист, помощник продавца кассира, менеджер по туризму, модератор социальных сетей. «Перечень будет расширяться по мере заключения новых договоров», — пообещали в ведомстве.



Что касается условий, то зарплата за полный отработанный месяц (40 часов в неделю) не должна быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного в Санкт-Петербурге — 21 500 рублей. Но на большинстве предположений она составляет 13 890 рублей при 20 часовой рабочей неделе, признали в пресс-службе комитета по труду. «За участниками общественных работ, если они зарегистрированы в качестве безработных, помимо заработной платы сохраняется пособие по безработице», — добавили в ведомстве.



Организаторам общественных и временных работ городские власти платят компенсацию за каждого нанятого работника — 13 890 рублей на ФОТ в месяц и еще 4167 рублей на взносы в фонды. Но работодателям не запрещено и накидывать сверху от себя. Максимальный срок трудоустройства — три месяца, то есть одно предприятие может получить 54 171 рублей на одного сотрудника.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

