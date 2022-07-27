В Петербурге выросло количество предприятий в простое, но число безработных падает

В Петербурге в простое находятся 80 предприятий. Временно не ходят на работу на них 11 515 человек. Такие данные опубликовал 27 июля в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

За последние две недели число людей в простое выросло на 4%. На 11 июля на работу не ходили 11 065 человек на 77 предприятиях.

На 27 июля в Петербурге 4 591 человек на 83 предприятиях находятся в режиме неполной занятости. Двумя неделями ранее в таком режиме трудились 4 920 человек на 80 предприятиях.