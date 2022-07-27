В Петербурге выросло количество предприятий в простое, но число безработных падает

В Петербурге в простое находятся 80 предприятий. Временно не ходят на работу на них 11 515 человек. Такие данные опубликовал 27 июля в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.
За последние две недели число людей в простое выросло на 4%. На 11 июля на работу не ходили 11 065 человек на 77 предприятиях.
На 27 июля в Петербурге 4 591 человек на 83 предприятиях находятся в режиме неполной занятости. Двумя неделями ранее в таком режиме трудились 4 920 человек на 80 предприятиях.
При этом число безработных в Северной столице продолжает снижаться. Сейчас на учете 17 033 человека. Сокращение за неделю на 418 человек, сообщил Корабельников. Для сравнения: на начало марта безработных было чуть более 16,5 тыс. человек.
В среднем за март-май уровень безработицы, по методологии Международной организации труда (МОТ), в Петербурге составил 1,7% от численности рабочей силы, что является самым низким показателем среди субъектов РФ.