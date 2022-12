Куда пойти 2–4 декабря: мэппинг на Дворцовой, мюзикл о Петре и ëлка у Манежа

Русско-американский мюзикл посвятили Петру



2–4 декабря, 16+



В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии показывают постановку, которой на площадке действительно гордятся. Дело в том, что новый мюзикл «Пëтр I» правильно будет назвать российско-американским проектом: вместе с драматургом Константином Рубинским над ним работал и писал музыку один из самых именитых американских композиторов XXI века Фрэнк Уайлдхорн. Важно, что результат стоит оценивать не с точки зрения исторической, а воспринимать его в большей степени как легенду. Изящный рассказ о человеке, который «заглянул за горизонт». Уайлдхорна прославил трек Where Do Broken Hearts Go, исполняемый Уитни Хьюстон, а также бродвейский мюзикл «Джекилл и Хайд». Показов несколько во все дни, смотрите расписание на сайте театра.