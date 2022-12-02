Куда пойти 2–4 декабря: мэппинг на Дворцовой, мюзикл о Петре и ëлка у Манежа

Фото: Мария Ковалёва/Паблик Театра музкомедии во «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





В первый уик-энд этой зимы гуляем по уже по-настоящему холодному городу, заходим греться на лекции об экономике современного искусства в Маяковку, танцуем в «А2» с «Космонавтом» и смотрим мюзикл о Петре I с музыкой именитого бродвейского композитора.



Актуальное

«Современник» познакомит с Неëловой

2–4 декабря



Фото: пресс-служба театра «Современник» Поделиться Поделиться





Одно из главных событий театральной жизни Петербурга в эти выходные — приезд московского «Современника». На основной сцене БДТ 2 и 3 декабря играют спектакль «Интуиция» (18+). Константин Хабенский, выступивший тут режиссëром, и Александр Цыпкин как автор пьесы в ключе трагикомическом ищут ответ на вопрос: каково это — перестать жить? Ну а на Новой сцене Александринки 3 и 4 декабря есть возможность оценить игру Марины Неёловой. Звезда «Осеннего марафона», «Дорогой Елены Сергеевны» и большого количества советской классики исполняет роль Башмачкина в спектакле «Шинель» (16+).



Арты и ёлка — прямо на улице

До 31 января, 0+

Александровский сад стал пространством словно вне времени: проходя вдоль здания Адмиралтейства в первый месяц зимы, прохожие будут перемещаться из одного времени года в другое, ненадолго задержавшись в каждом. Серию арт-объектов под открытым небом создал художник Роман Ермаков, вдохновившись сказкой Самуила Маршака «12 месяцев». Все объекты Ермаков привязал к образам Петербурга и его облику в разную погоду — от палящей жары до мороза. «Кульминация» путешествия — большая ëлка у западного фасада Манежа, украшенная новогодними символами.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прошлое в 3D — часть шоу на Дворцовой



3 и 4 декабря, 18:00–23:00, 0+

В субботу и воскресенье Главный штаб возьмёт на себя роль огромного «экрана»: на его фасаде будут показывать мультимедийное 3D-шоу о Петре I, и проход на него свободный. В эти же вечера горожанам покажут работы финалистов общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Художники-видеографы, аниматоры и специалисты по AR/VR-технологиям обыгрывали тему «Малая Родина», и теперь эксперты отобрали самые интересные фантазии и варианты. Один сеанс видеопредставления длится примерно 40 минут.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Русско-американский мюзикл посвятили Петру

2–4 декабря, 16+

В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии показывают постановку, которой на площадке действительно гордятся. Дело в том, что новый мюзикл «Пëтр I» правильно будет назвать российско-американским проектом: вместе с драматургом Константином Рубинским над ним работал и писал музыку один из самых именитых американских композиторов XXI века Фрэнк Уайлдхорн. Важно, что результат стоит оценивать не с точки зрения исторической, а воспринимать его в большей степени как легенду. Изящный рассказ о человеке, который «заглянул за горизонт». Уайлдхорна прославил трек Where Do Broken Hearts Go, исполняемый Уитни Хьюстон, а также бродвейский мюзикл «Джекилл и Хайд». Показов несколько во все дни, смотрите расписание на сайте театра.



Фото: Татьяна Миловидова, фото из паблика Театра музкомедии во «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





В музеях

Новый музей знакомит с «Гимнами»

Со 2 до 25 декабря, 16+

Новый музей Тимура Новикова представляет выставку «Гимны» Арсения Блинова. Мастер — петербургский художник, бывший арт-директор изданий Time Out и «Коммерсантъ». На экспозиции будут представлены его работы 2020–2022 годов: «история о столкновении и мужестве» «Борцы», серия будто бы размытых, подернутых дымкой, шедевров Возрождения «Сфумато», а также проект, давший название всей экспозиции. По мнению кураторов, картины из серии «Гимны» отсылают к древнегреческим мотивам и наполнены аллюзиями.



Тактильность выведет на эмоции

До 30 декабря, 18+

В Zarenkov Gallery точно стоит отправляться ради выставки «Тактильность. Эмоциональный отклик искусства». Создавая полотна, Ксения Заварзова словно бы выхватила взглядом движение рук, касания, жесты: детали, столь важные, но порой незаметные со стороны. По словам самого автора, она старалась передать «отношения через прикосновения» и показать формы и манеры общения, доступные каждому и «не требующие перевода». Каждая работа — словно пазл одной из серий: «Звенья», «Прародители», «Утешение», «Исчезновения» и «Косы». В них раскрыты темы любви между полами, родителями и детьми, а также переданы ощущения ненависти, нежности, борьбы и причастности к чему-то большему.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Относительность и тайны — на Пушкинской, 10

До 15 января, 18+

Выставочные пространства арт-кластера «Пушкинская 10» входят в зимний сезон с серией новых выставок. В Музее нонконформистского искусства открывается «Тайная комната» художницы Беллы Гадаевой: размышление о самом важном для автора. Галерея Арт-Лига представляет серию работ Владимира Гарде «Относительность абсолютна»: тот разместил цветочные лепестки в особом порядке на грубых, выгоревших от солнца досках, создавая изящные мини-вселенные. Абсолютно все материалы, даже клей, экологически чистые, но, как иронизируют кураторы, «если покопаться, то любой ищущий сможет найти в них нужные ему токсины и, уж тем более, трактовки».



Послушать музыку

Мот собирает фанатов в А2

2 декабря, 20:00, 12+

Мот начинает зиму с большого сольника в Петербурге. На сцене А2 пятничным вечером он виртуозно смешает хип-хоп и RnB нулевых с элементами поп-музыки и исполнит главные хиты.



«Ундервуд» заглянет за горизонт

2 декабря, 20:00, 16+

На концерте в «Космонавте» «Ундервуд» готовится представить новый десятый и юбилейный альбом «За горизонтом». Наравне с треками с пластинки Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко предложат залу спеть хиты и, конечно, потанцевать от души.

Фото: Полина Пендина/Официальное сообщество группы УНДЕРВУД во «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





«Крематорий» знакомит со своими героями

3 декабря, 20:00, 16+

Рокеры «Крематорий» отмечают 39-летие на сцене «Космонавта». Будут сюрпризы и встреча с давно знакомыми фанатам героями крематорского эпоса: Охотником, Судьëй, Клоуном, Алленом Вуди, Безобразной Эльзой и другими.



Классические саундтреки играет оркестр

3 декабря, 19:00, 6+

Балтийский симфонический оркестр в этот уик-энд выступает в «Колизее» с мелодиями из старых фильмов. В зале прозвучит музыка из советской классики: «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а также саундтреки из «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и других лент.

Антоха МС поделится личным

4 декабря, 20:00, 12+

Антоха МС даëт «музыкальный моноспектакль» в «Космонавте». Для исполнителя осенняя пластинка «Энергичная пульсация» стала первой после длинного судебного процесса о правах на песни. Наверное, поэтому в центре концертной программы оказался мотив перемен. Музыкант поделится личными переживаниями и откроет мысленные «коробки с воспоминаниями». Материал для мини-альбома музыкант собрал при помощи историй пользователей социальной сети VK, которыми они поделились через чат-бота.



Shortparis пройдëтся по самому главному



4 декабря, 20:00, 16+

Для Shortparis 2022-й — год, богатый на релизы. Были мини-альбом «Зов озера», участие в трибьют-альбоме «Поколение Брат», в ноябре — клип на песню «Новое Новое». Ролик полон отсылками к актуальному и русской культуре, а в подписи к релизу в социальных сетях исполнители позвали поклонников на грядущий концерт в А2 «подпевать новым песням», даже если делать это придëтся «через сжатые зубы».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Узнать новое

Важность феминного обозначат в сюрреализме



2 декабря, 19:00, 18+

Благотворительный фонд AdVita перезапускает образовательный лекторий. На первой благотворительной онлайн-встрече исследователь средневекового искусства, соавтор книги «Страдающее Средневековье» и лауреат премии «Просветитель» Дильшат Харман постарается разобраться в том, почему женщины-сюрреалистки всё ещë мало известны в широких кругах, и объяснит, почему без изучения их творчества невозможна история сюрреализма. Чаще других на встрече будет звучать имя Ремедиос Варо — испанской художницы, в чьих работах удивительно сочетаются магия, фрейдизм и особый юмор. Ссылку на Zoom-встречу желающим попасть на лекцию организаторы вышлют за любое пожертвование.

Искусствоведы заступятся за современную красоту

4 декабря, 16:00–17:00, 16+

В библиотеке имени Маяковского на Большеохтинском запланирована серия лекций о современном искусстве и его понимании. В субботу исследователь стрит-арта Алина Зоря расскажет о процессе его легализации и принятия в музейной и выставочной среде. На следующий день искусствовед Фëдор Найдëнышев обсудит со слушателями процесс восприятия современного арта и вспомнит о знаменитом кейсе в мире искусства, когда чучело гигантской тигровой акулы в аквариуме было продано за 12 миллионов долларов. Резервуар с раствором формальдегида в 1991 году подготовил британский художник Дэмьен Херст. Результат назвал «Физической невозможностью смерти в сознании живущего»: ведь акула выглядела словно живая.



Маяковку погружает в андеграунд

4 декабря, 17:00, 16+

В отделе Маяковки в «Севкабель Порту» говорят о ленинградском андеграунде 1970–1980 годов. Сотрудник отдела петербурговедения и автор телеграм-канала «Корги-комсорги» Дмитрий Козлов прочитает лекцию в свободном формате и посвятит еë молодëжной субкультуре, теневой экономике и той параллельной художественной жизни, которая бурно развивалась уже за десять лет до создания Ленинградского рок-клуба. Нужна регистрация.

На театральной сцене

В Мариинском — якутский эпос

2 декабря, 19:00, 6+

На второй сцене Мариинского театра запланирована масштабная премьера оперы «Ньургун Боотур» Марка Жиркова и Генриха Литинского. Спектакль появился в Государственном театре оперы и балета Республики Саха, и в основе либретто якутский эпос Олонхо. Именно поэтому одна из «фишек» спектакля — сочетание классического исполнения партий с горловыми призвуками и традиционными песнопениями. Опера исполняется на якутском языке с русскими субтитрами.



Фото: mariinsky.ru/ Поделиться Поделиться





«Балтийский дом» переоткроет Островского

Со 2 до 7 декабря

Театр-фестиваль «Балтийский дом» входит в декабрь под эгидой Второго Всероссийского театрального фестиваля «Вперед к Островскому!». В первые дни театрального смотра на сцене активно выступают гости из других городов. Так, 2 декабря Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького выходит к публике с постановкой «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+). На следующий день Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского показывает спектакль Игоря Коняева «Доходное место» (16+), где местом действия становится современность.



Фото: Сергей Рыбежский/фото театра «На Литейном» Поделиться Поделиться





В «Ленсовета» поют о жизни Онегина

2 и 3 декабря, 19:00, 12+

Совсем по-новому на формат, в котором может быть показан «Евгений Онегин», посмотрели в Театре Ленсовета. На Большой сцене в первый уик-энд зимы актёры площадки представляют музыкально-поэтический спектакль по следам классики. Соединить пушкинские строки с музыкой Чайковского предложила художественный руководитель Театра им. Ленсовета Лариса Луппиан. Режиссером выступил Олег Леваков. За музыку отвечает Симфонический оркестр петербургской Капеллы.



Фото: vk.com/lensovet_theatre Поделиться Поделиться





«Легенда» приближает Пушкина к детям

3 декабря, 12:00, 0+

В петербургском театре «Легенда» «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина превратили в историю на языке детей, для которых новые технологии — большая часть жизни. Сохранив мораль о жадности, режиссëр Наталья Сергеева добавила в классический текст трендовую музыку и отсылки к мультфильмам и играм. Общая яркость сцен сразу привлекает внимание, так что детям спектакль наверняка понравится, а взрослые, скорее всего, удивятся смелости трактовки.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На экране

Новые «Ëлки» продолжают традицию

С 1 декабря, 12+



Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





В первый день зимы на экраны выходят новогодние «Ëлки», уже девятые по счету. Хотя франшизу постигло множество изменений, например ни Сергей Светлаков, ни Иван Ургант, ни Дмитрий Нагиев в проекте больше не снимаются, — внутренний ритм, как кажется, остался прежним. Комедия по традиции состоит из нескольких новелл, каждая из которых знакомит зрителей с жизнью и предновогодними перипетиями персонажей из разных городов России. Шоураннером и продюсером проекта стал Евгений Кулик («Я худею»). Главную роль здесь сыграет народный артист РФ Фёдор Добронравов («Сваты»).



Эстлунд погружает в «Треугольник печали»

С 1 декабря, 18+



Фото: a-onefilms.com Поделиться Поделиться





В прокат выходит фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». По сюжету двое моделей, парень и девушка, отправляются в круиз с олигархами, но всё идёт не по плану, когда яхта, на которой они плывут, терпит крушение. Приоритеты меняются, и умения уборщицы теперь даже важнее навыков капитана, которого сыграл Вуди Харрельсон.

Нагиев покажет принципы выживания

С 1 декабря, 16+



Фото: centpart.ru Поделиться Поделиться





Среди отечественных новинок — триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Его герой — охотник, который теряет зрение во время вылазки в лес и пытается выжить, попутно разбираясь в себе. Кольцо насилия разрушит мистическое

С 1 декабря, 18+

Вслед за ноябрьской новинкой «Сëстры» темы абьюза и одновременно потустороннего исследует триллер «Омут». Режиссёр Денис Крючков и его команда сняли в Великом Новгороде и его окрестностях картину о женщине, которая, устав от тирании партнёра, отправляется к шаманам и просит помощи. Но заплатить за это придется дороже, чем она думает.

«Крым небесный» показывает чудеса

Со 2 по 4 декабря, 0+

В уик-энд документальных фильмов проекта «Страна.DOC» в ограниченный прокат выходит лента «Крым небесный». Как подчёркивают в команде режиссёра Сергея Дебижева, это документальный фильм, и рассказывает он «не о политике, а о красоте». На полтора часа вы погрузитесь в фильм-полет, наполненный завораживающими пейзажами и красотой гор, лесов, саванн, пустынь и потухших вулканов. Специально для проекта съëмки велись с МКС, и была создана новая техника, помогающая сделать невероятные кадры, — например, световой дрон. Показы пройдут в «КАРО» и «Формуле Кино / Синема Парк».



Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

