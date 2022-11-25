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    На экранах комедийная драма-победитель Каннского кинофестиваля с Вуди Харрельсоном

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    Фото: a-onefilms.com/
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    1 декабря в прокат выходит фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». По сюжету, пара моделей — парень и девушка — отправляются в круиз на роскошной яхте вместе с русским олигархом и другими капиталистами. Яхта терпит крушение и выжившие оказываются на необитаемом острове, где им приходится пересмотреть устоявшиеся иерархии: ловить рыбу умеет только уборщица.

    Для Рубена Эстлунда («Квадрат», «Игра», «Форс-мажор») это — дебют в англоязычном кино и, по словам режиссера, его самый амбициозный проект. При этом в фильме сыграли актеры из восьми разных стран. Вуди Харрельсон, сыгравший капитана яхты с марксистскими взглядами, прилетел из США — что было особенно сложно из-за эпидемии.

    Съёмки проходили в Швеции и Греции, а яхта, появившаяся в фильме,— «Кристина О», на борту которой случалось отдыхать Уинстону Черчиллю, Фрэнку Синатре и Мэрилин Монро.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: a-onefilms.com/

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