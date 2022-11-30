На Дворцовой покажут видеомэппинг о Петре I и работы финалистов конкурса медиаискусства

На Дворцовой площади по случаю Дней Эрмитажа в течение двух вечеров — 3 и 4 декабря — будут показывать мультимедийное шоу, посетить которое можно будет свободно.
С 18:00 до 23:00 на фасад Главного штаба будут транслировать исторический 3D-спектакль «Пётр I». В 13-минутном мэппинге зрителей ждет рассказ о том, как первый российский император создавал основы флота страны, строил Петербург и в целом менял судьбу страны. В основе этой части шоу — исторические материалы, включая виртуальную трансформацию архитектурных и живописных шедевров — например, произведений из собрания Эрмитажа.
Режиссером традиционно выступила Екатерина Галанова, композитором — Антон Танонов, звучат голоса народного артиста России Николая Бурова, артистов театра и кино Анны Геллер и Андрея Лёвина.
Во второй части шоу публике покажут работы финалистов Первого общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Художники-видеографы, аниматоры и специалисты по AR/VR-технологиям создавали работы на тему «Малая Родина». На конкурс поступило 78 заявок, в финал вышли 10 команд из разных городов России. Зрители смогут проголосовать за понравившуюся на сайте конкурса.
Полная продолжительность сеанса — около 40 минут. 0+