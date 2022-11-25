В прокате российский триллер о шаманских обрядах

1 декабря в кино — премьера фильма «Омут». По сюжет главная героиня Люба зашла в жизненный тупик и не знает, как уйти от мужа-абьюзера. Вместе с подругами она отправляется в глушь на ретрит к шаманам, которые в ходе ритуалов помогают встретиться со своими страхами. Но эта встреча может оказаться слишком опасной.
Режиссер Денис Крючков снимал кино в Великом Новгороде и в окрестных лесах, которые, по мнению создателей картины, хорошо подходят к сюжету своей таинственной атмосферой. В фильме довольно много спецэффектов, отсылающих к русскому фольклору и, пожалуй, к прославленному хоррору Ари Астера «Солнцестояние», где героиня тоже, попав в общину язычников, пыталась разобраться с личной жизнью.
В «Омуте» главную роль исполнила актриса театра «Ленком» Алена Митрошина — для неё это дебют в большом кино.
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Федор Дубшан