В Петербурге засияли новогодние огни, но это не то, о чем вы подумали

Зима только наступила, а в Александровском саду уже появились новогодние украшения. Нет, город не слишком торопится: на самом деле убранство подготовили не в честь праздника, а для выставки, посвященной городу. И временам года.
От осени до лета 30 ноября успел пройтись корреспондент «Фонтанки». Возле Адмиралтейства разместилась выставка «4 сезона. Туристический Петербург», которую представляют комитет по развитию туризма, комитет по культуре и ЦВЗ «Манеж».
«Художник Роман Ермаков размышляет о разных природных состояниях Северной столицы и их образах: зимний Петербург представит скульптура из колотых льдин, весенний город символизирует цветение сирени, лето ассоциируется с белыми ночами и лесными ягодами, а осень в Петербурге – дождливая и меланхоличная», – говорится в пресс-релизе от организаторов проекта.
Кульминация межсезонного путешествия – новогодняя елка. Из нее (скорее всего, временно) доносятся мужские голоса: на елке налаживают огоньки, готовят ее к завтрашнему открытию выставки. Продлится она с 1 декабря по 31 января, а за любимое время года горожане смогут проголосовать – отзыв можно будет оставить на портале Visit-petersburg.ru.
В первый день зимы с 17:00 до 19:00 пройдет церемония открытия проекта в Александровском саду, а с 18:00 до 21:00 – зажжение новогодней ёлки и проекционное шоу у западного фасада «Манежа». Закроют выставку 31 января: с 17:00 до 19:00 продлится торжественная церемония и подведение итогов голосования.