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    В Мариинке представят оперу по древнему якутскому эпосу «Олонхо»

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    2 декабря в Мариинском-2 пройдет премьера оперы «Ньургун Боотур» Марка Жиркова и Генриха Литинского. Автором музыкальной редакции 2022 г. выступит Руслан Мурсякаев, режиссером — Андрей Борисов, а дирижером-постановщиком — Константин Хватынец. Спектакль выпускается Государственным театром оперы и балета Республики Саха им. Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона.

    Фото: mariinsky.ru/
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    В основе сочинения лежит уникальный эпос «Олонхо». В опере сочетаются классическая музыкальная канва и обрядовые эпизоды и мистические ритуалы. Исполнение оперных партий, близких к европейскому стилю, режиссер соединяет с уникальной манерой звукоизвлечения «кылысах» (горловой призвук) в песнопениях, характерной для положительных героев «Олонхо».

    В сценографии спектакля, выполненной Михаилом Егоровым, нашли отражения мотивы древних культур, не только якутской. Вообще для спектакля важно создать масштабное эпическое полотно. «Нынешняя постановка отталкивается от события огромной важности для республики: в 2005 году эпос «Олонхо» был объявлен шедевром нематериального культурного наследия человечества. Когда внимательно вчитываешься в «Олонхо», особенно в «Ньургун Боотур», то начинаешь осознавать, что, оказывается, «Олонхо» вбирает в себя и шумерские черты, и хуннские, и древнетюркские. Поэтому наш спектакль мы решаем как эпическое наследие народов мира», — рассказал народный артист РФ, режиссер-постановщик и автор спектакля Андрей Борисов.

    Фото: mariinsky.ru/
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    В постановке занята грандиозная творческая команда: ведущие солисты оперы, хор, балет и Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона, коллектив артистов и музыкантов Театра олонхо, хор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), а также Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

    Исполняется на якутском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке).

    12+

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru/
    Фото: mariinsky.ru/

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