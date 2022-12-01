Артисты Театра им. Ленсовета прочитают «Евгения Онегина» под музыку Чайковского

2 и 3 декабря на Большой сцене Театра им. Ленсовета пройдут премьерные показы музыкально-поэтического спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа». Пушкинский текст прочитают артисты театра — Виктория Волохова, Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Сергей Перегудов, Максим Сапранов.
Автором идеи спектакля выступила художественный руководитель театра Лариса Луппиан, а режиссером — Олег Леваков. Спектакль соединяет поэзию пушкинского слова и музыку Петра Чайковского. За музыкальное руководство и оркестровку в спектакле отвечает Евгений Стецюк. В спектакле в исполнении симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга прозвучат мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом». Дирижёром выступит Александр Чернушенко.
Следующие показы состоятся 1 и 2 февраля.
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Полина Никитина