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    Артисты Театра им. Ленсовета прочитают «Евгения Онегина» под музыку Чайковского

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    2 и 3 декабря на Большой сцене Театра им. Ленсовета пройдут премьерные показы музыкально-поэтического спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа». Пушкинский текст прочитают артисты театра — Виктория Волохова, Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Сергей Перегудов, Максим Сапранов.

    Фото: vk.com/lensovet_theatre
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    Автором идеи спектакля выступила художественный руководитель театра Лариса Луппиан, а режиссером — Олег Леваков. Спектакль соединяет поэзию пушкинского слова и музыку Петра Чайковского. За музыкальное руководство и оркестровку в спектакле отвечает Евгений Стецюк. В спектакле в исполнении симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга прозвучат мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом». Дирижёром выступит Александр Чернушенко.

    Следующие показы состоятся 1 и 2 февраля.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: vk.com/lensovet_theatre

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