«Заходи на праздник!» Новые «Ёлки» уже выходят в прокат

1 декабря — на месяц раньше обычного — в прокат выходят новая, уже 9-я часть «Ёлок». Слоган фильма — «Заходи на праздник!» Как обычно, здесь будет несколько новогодних новелл. В деревню Глухарево приезжает зарубежная кинозвезда. В Тюмени домохозяйка поспорила с мужем о том, какая из неё выйдет блогерша. В Екатеринбурге ролевик влюбился и не знает, что выбрать — увлечение или семейную жизнь. А в Санкт-Петербурге девушка узнаёт, что её жених — мошенник.
Шоураннером и продюсером проекта стал Евгений Кулик («Я худею»). Тимур Бекмамбетов, придумавший кинофраншизу в 2010 году, больше продюсированием её не занимается. Кроме того, «Ёлки» постигли и более заметные изменения: бывшие, можно сказать, лицами проекта Сергей Светлаков, Иван Ургант и Дмитрий Нагиев в них больше не снимаются. Как рассказали создатели — «по понятным причинам». Главную роль здесь сыграет народный артист РФ Федор Добронравов («Сваты»).
Кроме того, по неофициальной информации, одну из новелл под названием «Военкомат» в срочном порядке пересняли, переписали историю и сменили актерский состав — чтоб не затрагивать армейскую тему.
12+
Федор Дубшан