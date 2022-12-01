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    Группа Shortparis выступит в Петербурге

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    Shortparis никогда не были музыкальной группой в традиционном понимании этого слова — это всегда был скорее арт-коллектив, который брал зрительские сердца смыслами, образами, эстетикой клипов и неординарностью фронтмена Николая Комягина. Все это, вероятно, ждет петербуржцев на ближайшем концерте Shortparis 4 декабря в клубе А2 (16+).

    Фото: фрагмент афиши, vk.com/shortparis
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    Подготовка к шоу идет красиво — организаторы уже объявили, что все билеты проданы, а значит, Shortparis можно поздравить — далеко не каждому, даже более хайповому артисту удается взять А2 солд-аутом.

    В творческом смысле участники Shortparis плодотворно провели этот год, выпустив два релиза — альбом «Зов озера», который является саундтреком спектакля «Берегите ваши лица», а также мини-альбом «Новое новое», одна из песен которого звучит в фильме «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым. Фильм пока посмотреть негде, но хоть песня есть. А заглавная композиция релиза получила клип.

    В музыкальном плане Shortparis все также идут своей формулой «бодрый бит и распевы», но каждый раз интересно смотреть, что же еще придумают музыканты в своих видео. На этот раз, например, дискотека на стройке заканчивается чем-то зловещим.

    Shortparis — это, несомненно, хороший пример не только неформатной музыки, но и неформатного творчества в широком смысле, так что даже если вы не попадаете на этот концерт, не пропустите следующие.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: фрагмент афиши, vk.com/shortparis

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