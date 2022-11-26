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    «Современник» привезет в Петербург четыре спектакля

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    В последних числах ноября и в первых числах декабря на сценических площадках Александринки и БДТ пройдут гастроли московского театра «Современник».

    «Собрание сочинений»
    «Собрание сочинений»Фото: пресс-служба театра «Современник»
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    Откроется гастрольная программа двумя показами спектакля Виктора Рыжикова «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца. Это история о том, как сохранить в своем сердце прошлое, живя настоящим. Основной сюжет строится так: Марина Сергеевна Филатова (Марина Неёлова) и ее взрослые дети собираются все вместе в квартире, которая насквозь пропитана памятью. Это спектакль о памяти, взаимоотношениях в семье, о вечных вопросах, о доме, русской литературе и театре. Показы пройдут на основной сцене БДТ 29 и 30 ноября. 16+

    «Интуиция»
    «Интуиция»Фото: пресс-служба театра «Современник»
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    На вечные вопросы пытаются ответить и герои спектакля «Интуиция». Константин Хабенский как режиссер и Александр Цыпкин как автор пьесы в трагикомическом ключе размышляют над вопросом: каково это — перестать жить? Услышать ответы можно 2 и 3 декабря на основной сцене БДТ. (18+)

    «Как растут ананасы»
    «Как растут ананасы»Фото: пресс-служба театра «Современник»
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    1 декабря на Новой сцене Александринки пройдет показ документального спектакля «Как растут ананасы» Казимира Лиске, в основе которого — переписка двух реальных людей в течение 15 лет, которая убеждает нас, что в ненависти жить невозможно. (18+)

    «Шинель»
    «Шинель»Фото: пресс-служба театра «Современник»
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    Возможность увидеть Марину Неёлову на петербургской сцене представится также 3 и 4 декабря. На Новой сцене Александринки она исполнит роль Башмачкина в спектакле «Шинель» (16+). Актриса воплотится в мистическое гоголевское существо без пола и возраста.

    Полина Никитина

    «Собрание сочинений»
    «Собрание сочинений»Фото: пресс-служба театра «Современник»
    «Интуиция»
    «Интуиция»Фото: пресс-служба театра «Современник»
    «Как растут ананасы»
    «Как растут ананасы»Фото: пресс-служба театра «Современник»
    «Шинель»
    «Шинель»Фото: пресс-служба театра «Современник»

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