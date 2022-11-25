В кино покажут триллер с Дмитрием Нагиевым в главной роли

1 декабря на экраны выходит «На ощупь» — триллер с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Он здесь играет роль Виктора, охотника, который из-за несчастного случая на охоте потерял зрение. Теперь ему нужно как-то выжить. Дело усугубляется внутренними терзаниями Виктора, который постоянно вспоминает о проблемах с сыном и с собственной совестью.
Фильм, который так и напрашивается на сравнение с «Выжившим» Алехандро Иньярриту, создал выпускник «Киношколы Сарика Андреасяна» Антон Мусс. Он стал и сценаристом, и режиссером картины. «На ощупь» — его дебютная полнометражная работа.
Картину снимали в лесах Подмосковья и Тверской области в мае и июне этого года. Дмитрий Нагиев, которому уже 55 лет, решил исполнить все трюки самостоятельно.
Создатели рассказали, что фильм выйдет не только в полнометражном виде, но и как мини-сериал на одном из отечественных стримингов.
16+
Федор Дубшан