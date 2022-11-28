В Новом музее покажут «Гимны» Арсения Блинова

Арсений Блинов — петербургский художник, он работал арт-директором местного «Time Out» и Коммерсантъ. На экспозиции представят работы, созданные в 2020/22. Как говорит сам художник, этот проект — «рассказ о самопознании».



На коленях. 2021. Холст, акрил, уголь. Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Выставка в Новом музее будет называться «Гимны», её составят серии, над которыми художник работал в последние пару лет: «Торсы» и «Сфумато», а также серия «Борцы». Всего вы увидите порядка семидесяти работ.



Серию «Борцы» авторы проекта предлагают смотреть как историю о «столкновении и мужестве» — это обезличенные мужские фигуры, сцепившиеся в схватке. В таком напряжении без итога есть характер и некая пост-барочность, не свойственна актуальному мейнстриму — советуем обратить внимание на эти вещи ценителям петербургской арт-сцены. Серию «Торсы» кураторы называют отчасти посвящением Георгию Гурьянову, отчасти — данью памяти Андрея Пахомова, говоря о чувственности формы и фактуре. Ну а «Сфумато» — изображение будто «размытых» шедевров Возрождения, в этих вещах чувствуется актуальная неопределённость и «смытость» времени, которая характерна для многих недавних петербургских проектов.



Портрет старика в красном. 2022. Холст, масло Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Название всего проекта — «Гимны» — отсылает, по мысли кураторов, к древнегреческим гимнасиям. Даже серии символически делятся на пеан — гимн Аполлону (отождествляется с серией «Борцы»), просодию — «шествие» («Сфумато») и дифирамб — гимн Дионису (серия «Торсы»). Одновременно, впрочем, в названии «гимны» чувствуется нежность и особый угол зрения на обычные, казалось бы не актуальные вещи (слово «гимн» не звучит как заголовок или даже подзаголовок эпохи, согласитесь, это что-то из не очевидного прошлого, где были незыблемые авторитеты и понятия вроде «великий»).



Выставка работ Арсения Блинова «Гимны» пройдёт в Новом музее Аслана Чехоева со 2 по 25 декабря 2022.

16+

Анастасия Семенович

